Не смешная шутка. В Киеве задержали подростка после "минирования" метро (фото)

Правоохранители установили личность хулигана и провели с ним профилактическую беседу

Полицейские Киева нашли и задержали виновного в "минировании" вагона метрополитена. Нарушителем общественного порядка оказался 10-летний мальчик, который бросил в вагон коробку-фильтр от противогаза.

Об этом сообщили в ГУНП Украины по Киеву. По данным следствия, ребенок таким образом хотел пошутить над пассажирами. Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении матери школьника, а с самим "шутником" провели профилактическую беседу.

В отношении матери полицейские составили протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Пресс-служба столичной полиции также опубликовала фото общения правоохранителей с ребенком и его матерью. На кадрах также присутствует еще один мальчик.

Напомним, в среду, 9 марта, в социальных сетях появилась информация о том, что в один из вагонов киевского метрополитена якобы закинули мину. По техническим причинам станция метро "Днепр" была закрыта для пассажиров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 октября станцию метро в Киеве экстренно закрыли из-за подтопления.