"Грибные" украинские фамилии: проверьте, слышали ли вы такие когда-нибудь

Всего таких фамилий насчитывается до двух десятков

Разнообразный список украинских фамилий хранит в себе интересную историю происхождения каждой их них. Наши предки давали родовые имена, в частности, от названий животных, различных предметов, цветов и даже грибов.

"Телеграф" рассказывает о некоторых фамилиях, которые были созданы от украинских названий грибов. Согласно информации из открытых источников, всего таких родовых имен в Украине насчитывается до двух десятков.

Некоторые из них часто встречаются и имеют большое количество носителей.

Список фамилий от украинских названий грибов

Гирчак — Гирченко; Гірчак, Гірченко;

Гриб — Грибенко;

Ковпак — Ковпаченко;

Опенька — Опенько, Опеньченко, Опеньчук;

Печериця — Печериченко;

Сироїжка — Сироїжко, Сироєженко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские имя и фамилия считаются самыми длинными. Вместе они содержат более сотни букв. Их носителей сам принял решение себя так назвать и изменил свои данные в документах. Мужчина рассказал, что при их выборе ориентировался на данные из Википедии, где сочетал элементы из разных украинских родовых имен.