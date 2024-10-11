"Грибные" украинские фамилии: проверьте, слышали ли вы такие когда-нибудь
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Всего таких фамилий насчитывается до двух десятков
Разнообразный список украинских фамилий хранит в себе интересную историю происхождения каждой их них. Наши предки давали родовые имена, в частности, от названий животных, различных предметов, цветов и даже грибов.
"Телеграф" рассказывает о некоторых фамилиях, которые были созданы от украинских названий грибов. Согласно информации из открытых источников, всего таких родовых имен в Украине насчитывается до двух десятков.
Некоторые из них часто встречаются и имеют большое количество носителей.
Список фамилий от украинских названий грибов
- Гирчак — Гирченко; Гірчак, Гірченко;
- Гриб — Грибенко;
- Ковпак — Ковпаченко;
- Опенька — Опенько, Опеньченко, Опеньчук;
- Печериця — Печериченко;
- Сироїжка — Сироїжко, Сироєженко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские имя и фамилия считаются самыми длинными. Вместе они содержат более сотни букв. Их носителей сам принял решение себя так назвать и изменил свои данные в документах. Мужчина рассказал, что при их выборе ориентировался на данные из Википедии, где сочетал элементы из разных украинских родовых имен.