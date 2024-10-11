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"Грибные" украинские фамилии: проверьте, слышали ли вы такие когда-нибудь

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Сгенерировано ИИ ("Телеграф") Новость обновлена 11 октября 2024, 10:48

Всего таких фамилий насчитывается до двух десятков

Разнообразный список украинских фамилий хранит в себе интересную историю происхождения каждой их них. Наши предки давали родовые имена, в частности, от названий животных, различных предметов, цветов и даже грибов.

"Телеграф" рассказывает о некоторых фамилиях, которые были созданы от украинских названий грибов. Согласно информации из открытых источников, всего таких родовых имен в Украине насчитывается до двух десятков.

Некоторые из них часто встречаются и имеют большое количество носителей.

Список фамилий от украинских названий грибов

  • Гирчак — Гирченко; Гірчак, Гірченко;
  • Гриб — Грибенко;
  • Ковпак — Ковпаченко;
  • Опенька — Опенько, Опеньченко, Опеньчук;
  • Печериця — Печериченко;
  • Сироїжка — Сироїжко, Сироєженко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские имя и фамилия считаются самыми длинными. Вместе они содержат более сотни букв. Их носителей сам принял решение себя так назвать и изменил свои данные в документах. Мужчина рассказал, что при их выборе ориентировался на данные из Википедии, где сочетал элементы из разных украинских родовых имен.

Теги:
#Украина #История #Фамилии