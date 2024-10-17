Сколько грибов можно собрать, чтобы не напороться на штраф

Штраф вырастет от 1,5 до 5 тысяч грн

В Украине увеличится штраф за незаконный сбор грибов, орехов и ягод на участках, где это запрещено. Ограничения в количестве появились для промышленных масштабов.

Согласно законопроекту №9665, который уже подписал председатель парламента Руслан Стефанчук, штраф возрастет до 5 тысяч гривен.

"Предполагается повышение штрафа за самовольное осуществление побочных лесных пользований в лесах и на землях лесохозяйственного назначения, на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам, а также нарушение сроков осуществления побочных лесных пользований", — говорится в документе.

Отмечается, что к побочным лесным пользованиям относятся: заготовка сена, выпас скота, размещение пасек, заготовка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений, сбор лесной подстилки, заготовка камыша на запрещенных законом участках. Это могут быть как заказники или заповедники, так и территории, внесенные в Красную книгу.

Заметим, что ранее штраф составлял от 17 до 51 гривны, для должностных лиц — от 51 до 119 гривен. По новому закону он вырастет до 425-850 гривен для физических лиц, а для должностных – от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. гривен.

То есть собирать для себя грибы не запрещается, а для промышленных масштабов нужно разрешение – лесной билет. В то же время в большинстве областей действуют нормы. К примеру:

В Ровенской области разрешено собирать:

белые грибы, лисички – 30 кг;

опята, другие грибы – 50 кг.

В Одесской области действуют более жесткие ограничения:

опята – 30 кг;

маслята – 30 кг;

другие грибы – 25 кг.

Закон был принят Верховной Радой 10 октября во втором чтении. На следующий день, 11 октября, закон был передан на подпись главе парламента Руслану Стефанчуку.

Он был подписан 15 октября, в тот же день документ направлен на подпись Зеленскому. Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его публикования.

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