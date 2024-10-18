Розміром з кота: у Карпатах знайшли гриб-гігант (вражаючі фото)

Такі рідкісні знахідки трапляються не вперше

Зараз в Україні триває грибний сезон. А прихильники "тихого полювання" продовжують вихвалятися своїми знахідками.

Так, у Карпатах вчергове знайшли велетенський гриб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп-Іван Василь Фіцак.

Він виклав фото знайденого в горах велетенського білого гриба. За словами Фіцака, цей екземпляр важить 2 кілограми.

Він також розповів, що тіло гриба було без хробаків. Грибник також показав шапку велетня у розрізі.

Фіцак написав, що знайшов цього гіганта поблизу села Осмолода Калуського району Івано-Франківської області. Ця місцевість розташована в масиві Ґорґани.

У Карпатах не вперше знаходять такі великі гриби. Так, у 2022 році ув Ворохтянському природоохоронному науково-дослідному відділенні також знайшли гриб вагою 3 кілограми.

Також гриби-велетні зустрічаються не тільки у горах. Минулого року у Волинській області жінка знайшла гриб вагою 12 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи треба мити гриби перед приготуванням. Також ми ділись особливо вдалим рецептом їх консервації.