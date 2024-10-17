Баллотировался в президенты и 2 дня правил Украиной: где сейчас свободовец Руслан Кошулинский

Как и многие "свободовцы" Руслан Кошулинский сейчас служит в ВСУ

Руслан Кошулинский — известный украинский политик-свободовец, который выдвигался в президенты Украины от националистических сил. Также он баллотировался в мэры Львова, однако проиграл действующему мэру Андрею Садовому. Сейчас, как оказалось, свободовец служит в Вооруженных силах Украины.

"Телеграф" решил выяснить, чем запомнился Руслан Кошулинский в украинской политике, и что о нем известно во время войны в Украине.

Руслан Кошулинский — что о нем известно

Руслан Кошулинский — украинский политик и националист, представитель политического движения "Свобода". Он родился во Львове 9 сентября 1969 года, сейчас ему 55 лет. Известно, что Кошулинский служил в советской армии, потом окончил Львовский кооперативный техникум. В молодости ездил в Россию на заработки.

В 1996 году присоединился к "Свободе", а позже стал помощником консультантом лидера этой партии Олега Тягнибока. В 2012 году Кошулинский впервые стал депутатом Верховной Рады седьмого созыва, но продолжалось это только до 2014 года.

Во времена Евромайдана Руслан Кошулинский стал более узнаваемой личностью. Он поддерживал революционное движение украинцев. И так получилось, что он напрямую приложил руку к тому, чтобы свергнуть с поста президента Януковича.

В разгар протестов на Майдане, 20 февраля 2014 года, Руслан Кошулинский — единственный в то время легитимный представитель власти в стране (он тогда еще был нардепом) — по собственной инициативе собрал народных депутатов на заседание Верховной Рады, чтобы прекратить кровопролитие украинцев на Майдане.

В тот день по предложению Кошулинского депутаты проголосовали за отстранение Януковича от власти и возвращение бойцов "Беркута" на места дислокации. Решения, которые были принятые по инициативе Кошулинского на том заседании Верховной Рады, стали для мировой общественности основанием признать смену власти в Украине легитимной. Вышло так, что 20-21 февраля 2014 года Руслан Кошулинский единолично руководил Украиной.

Руслан Кошулинский на войне

В феврале 2015 года Руслан Кошулинский получил повестку и отправился служить в армию. Сначала он принял присягу и прошел подготовительный учебный курс на полигоне, а затем отправился в зону АТО, где служил артиллеристом.

Во время полномасштабной войны Руслан Кошулинский также стал на защиту Украины в борьбе с Россией. Известно, что по состоянию на лето 2023 года имеет звание главного сержанта ВСУ. В своем Facebook свободовец постит фото и информацию о сборах средств на поддержку армии. Также на его странице есть видео за 2023 год, где он в военной форме благодарит за помощь американской диаспоре.

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