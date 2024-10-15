ТЦК отменили отсрочку уклонистам после раскрытия схемы для студентов

Раскрыв схему, отсрочку отменили

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации в трех высших учебных заведениях страны. По результатам спецоперации СБУ и Нацполиции были отменены незаконно полученные отсрочки для 225 "студентов" только в одном из университетов.

Правоохранители задержали организаторов сделок, среди которых руководители частных вузов и должностных лиц военно-врачебных комиссий. Разоблаченные схемы действовали в Киеве, Черкассах и Закарпатье, говорят в пресс-службе СБУ.

Как действовали участники схемы

В Закарпатье задержали ректора и проректора частного университета. Они зачисляли уклоняющихся на бакалавриат без вступительных экзаменов, обещая оформление отсрочки от призыва. К незаконной деятельности был привлечен чиновник военной службы правопорядка. После разоблачения схемы местная комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила ранее предоставленные отсрочки 225 лицам.

В Киевской области заместитель директора финансового колледжа вместе с двумя подчиненными оформляли клиентов в аспирантуру "задним числом". Они использовали частный научно-исследовательский институт для фиктивного поступления уклонистов. Это давало возможность получить отсрочку от мобилизации и уехать за границу. Стоимость таких "услуг" достигала 8 тысяч долларов США.

В Черкассах разоблачили трех представителей военно-врачебной комиссии, которые продавали фальшивые выводы о непригодности к военной службе. Они сотрудничали с медсестрой, которая искала клиентов и обеспечивала коммуникацию между ними и членами ВЛК.

Все фигуранты дела сообщены о подозрении. Им инкриминируют злоупотребление влиянием и препятствование законной деятельности ВСУ в особый период. Преступникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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