Могут ли вручить повестку мужчине во время оформления отсрочки от призыва

Когда комиссия отказывает в отсрочке, мужчину могут направить на медосмотр

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку. Чтобы подтвердить его, нужно обратиться в ТЦК и СП с заявлением и с пакетом определенных документов.

Адвокат Андрей Топчий объяснил, могут ли вручить повестку на военно-врачебную комиссию во время оформления отсрочки. Он отмечает, что подобная процедура регулируется пунктом 63 Постановления правительства №560 от 16 мая 2024 года.

Если военнообязанный подал заявление на отсрочку, его не могут вызвать на ВВК до принятия решения. Однако, если мужчина не подал заявление и уже получил повестку, он обязан пройти медосмотр на общих основаниях.

Если комиссия отказывает в отсрочке, военнообязанного направляют на медкомиссию для определения пригодности к службе.

"Таким образом, мужчина не может быть направлен на ВВК с момента подачи заявления об отсрочке и до момента принятия решения о предоставлении отсрочки/отказе в предоставлении отсрочки. Но если такое заявление военнообязанным не подано, а пришла повестка на ВВК — то он должен ее проходить на общих основаниях", — отмечает Топчий.

Юрист подчеркнул важность своевременной подачи заявления, ведь это может значительно упростить процедуру и поможет избежать дополнительных хлопот.

Напоминаем, кто имеет право на отсрочку. По закону ее могут получить мужчины, которые:

имеют проблемы со здоровьем, что подтверждено выводами медицинской комиссии;

являются родителями трех и более несовершеннолетних детей или родителями-одиночками, воспитывающими ребенка без помощи другого родителя;

являются опекунами несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью;

воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка, которому недавно была установлена инвалидность;

ухаживают за больными членами семьи.

Также на отсрочку могут рассчитывать другие категории граждан. В этот список входят и внутренне перемещенные лица.

Ранее "Телеграф" писал, что есть всего четыре уважительные причины, когда мужчина может не явиться по повестке в ТЦК. Основания должны быть подтверждены соответствующими документами.