Элитное имущество и скромная декларация: как судья Дашутин прячет роскошную недвижимость (видео)

Нет поместий и авто… но только на бумаге

В декларации судьи кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины Игоря Дашутина не указана роскошная недвижимость, как и какое бы то ни было транспортное средство. Но по факту судья живет в дорогом коттеджном городке, куда ежедневно добирается на Volkswagen Arteon.

Журналисты Bihus.info выяснили, кому принадлежит имущество Игоря Дашутина. Например, автомобиль Volkswagen Arteon, который водит судья, находится у него в лизинге, а значит формально принадлежит автодилеру. То же касается транспортного средства его супруги – Audi за 100 тысяч долларов, оформленной на маму судьи.

На нее же записана и киевская квартира, площадью 190 квадратов, которую Дашутин указывает как свое место жительства. Мать судьи купила указанную квартиру в 2020 году за 230 тысяч долларов. Тем не менее до недавнего времени это нескромное, в отличие от его декларации, жилище было выставлено ​​на продажу почти за 400 тысяч долларов. Жилье подорожало почти вдвое после дизайнерского ремонта.

Татьяна Дашутина, бизнесвумен в 2000-х, была совладелицей компании по производству мяса, но позже мать судьи изменила направление деятельности и теперь ее основной профиль – недвижимость которую она сдает в аренду.

В частности, у нее есть несколько помещений в Киеве и в Сумах. Кстати, одно из помещений, которыми владеет фирма мамы судьи фигурировало в уголовном производстве. Дело в том, что в этом МАФе было игорное заведение, через которое по версии следствия финансировали так называемые ДНР и ЛНР.

А вот поместье, расположенное в престижном коттеджном городке под Киевом, оформлено на мать жены. И здесь судья и его теща не успели договориться. Она утверждает, что живет в доме вместе с зятем с тех пор, как его купили (около года назад). При этом по словам Дашутина, он просто гостит у тещи. Конечно, 150 квадратов меньше чем мамина квартира, но зато закрытая территория, охрана, собственная набережная и с выходом к воде. Похожий дом в том же районе сейчас стоит около 500 тысяч долларов.

Напомним, в Украине была пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных мужчин через государственную границу. В деле замешаны бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, сотрудник госпогранслужбы и правоохранитель.