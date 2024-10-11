Кадровые изменения в Кабмине: кого уволили и назначили
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Изменения коснулись нескольких министерств
В пятницу, 11 октября, в Кабинете Министров Украины произошли очередные кадровые изменения. Так, правительство не только назначило новых заместителей министру обороны Рустему Умерову, но и уволило несколько должностных лиц.
Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, заместителем главы Минобороны стал Сергей Мельник.
На должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции назначила Сергея Боева, предварительно уволив его с должности заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по европейской интеграции.
Также было уволено:
- Балануци Александра Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;
- Янчука Михаила Александровича с должности Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины;
- Ривтина Максима Леонидовича с должности заместителя Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
В то же время, в Кабмине сразу провели и назначение нескольких человек на новые должности. Так, Денисюк Марина Александровна стала заместителем Министра развития общин и территорий Украины.
Кроме того, Гопчак Игорь Васильевич будет временно исполнять обязанности Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.
Ранее "Телеграф" писал, что двух нардепов исключили из Комитета Рады.