Кто может заменить Генпрокурора Костина в должности, эксклюзивные подробности

Телеграф узнал, кто заменит на посту Костина

Генерального прокурора Украины Андрея Костина, подавшего в отставку из-за скандалов с МСЭК и массовой "инвалидностью прокуроров", может заменить его первый заместитель Алексей Хоменко. Предварительно известно, что после увольнения Костина именно Хоменко будет исполнять обязанности главы ведомства.

Об этом информируют источники "Телеграфа" в Офисе президента. Хоменко станет и.о. Генпрокурора сразу после официального увольнения Костина с должности. Рассказываем, что известно о нем.

Кто такой Алексей Хоменко: краткая справка

У Алексея Хоменко есть значительный опыт работы в органах прокуратуры. Он родился в 1981 году в Полтаве и окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Свою карьеру начал в 2003 году в органах военной прокуратуры Центрального региона Украины. В течение девяти лет занимал разные должности — от помощника до заместителя военного прокурора.

С 2014 по 2020 год работал заместителем военного прокурора Центрального региона Украины. Далее возглавлял Киевскую областную прокуратуру. В должности первого заместителя Генерального прокурора находится с января 2023 года.

За весомый вклад в развитие прокуратуры Алексей Хоменко награжден орденом "За заслуги" III степени и отличием "Почетный работник прокуратуры Украины".

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что каждый пятый работник прокуратуры в прошлом году получал пенсию. Число прокуроров с инвалидностью резко увеличилось после начала войны