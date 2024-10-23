Какое очевидное преимущество дало ВСУ наступление на Курщине

Пограничники первыми встретили армию РФ в 2022 году, говорит Демченко.

Украинское наступление на территории Курской области создало благоприятные условия для укрепления государственной границы. Благодаря продвижению сил обороны Украины на российскую территорию образовалась "зона безопасности", позволившая проводить фортификационные работы.

Строительство укреплений непосредственно на линии границы стало гораздо более безопасным. Об этом в интервью изданию Obozrevatel рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Это позволило создать условия для строительства укреплений

До этого строительство укреплений на пограничной полосе было практически невозможным из-за постоянных обстрелов со стороны противника. Любая появлявшаяся на границе инженерная группа попадала под вражеский огонь.

По словам пресс-секретаря ГНСУ, российские войска продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Наибольшее количество атак приходится на Сумскую область, где армия РФ активно применяет авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты. Что касается ситуации на границе с Беларусью, то ситуация там неизменно спокойна. Но пограничники и Силы обороны продолжают укреплять границу, чтобы противостоять в случае наступления.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что Курская операция под угрозой. Продвижение армии РФ может разрушить планы украинского командования и ослабить позиции Киева на предстоящих переговорах.