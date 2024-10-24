В Украине хотят разрешить добровольно увольняться со службы одной категории мобилизованных

В ВР внесли соответствующий законопроект

В Украине в очередной раз продлили военное положение и мобилизацию до 9 ноября. Призывной возраст в особый период согласно закону о мобилизации наступает с 25 лет, но исключение касалось ограниченно годных мужчин — они после прохождения ВЛК приобрели статус военнообязанных и их могли призвать на военную службу. Именно это предлагается исправить и в ВР был внесен законопроект №12147, который смог бы урегулировать вопрос с ограниченно годными мужчинами до 25 лет, которых все-таки мобилизовали.

В законопроекте предлагается разрешить таким мобилизованным добровольно уволиться с военной службы. Об этом сообщается на сайте ВР Украины.

В тексте законопроекта №12147 указано, что военнослужащие, которые по состоянию здоровья были признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время, и которые не достигли 25-летнего возраста, должны получить право добровольно уволиться с военной службы в запас если они не выразили желание продолжать военную службу.

Отмечается, что принятие этого проекта Закона обеспечит равенство среди всех военнообязанных, которые не достигли 25-летнего возраста на добровольное пребывание на военной службе во время мобилизации.

Таким образам планируется предоставить право всем мужчинам, которые по состоянию здоровья были признаны ограниченно годными в военное время и не достигли 25 лет, но все-же были мобилизованы и попали в армию, добровольно уволиться с военной службы.

Однако будет ли принят данный законопроект — покажет время.

Напомним, в начале сентября 2024 года Верховная Рада сделала шаг для запрета мобилизации ограниченно пригодных в возрасте от 18 до 25 лет. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Позже Комитет ВРУ по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

В Украине на военную службу не мобилизуют мужчин до 25 лет. Но есть несколько исключений, при которых мобилизация все же возможна.

В частности, это касалось ограниченно подходящих мужчин — они после прохождения ВЛК приобрели статус военнообязанных, поэтому их могли призвать на военную службу.

Уже 9 октября Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11379-д о запрете мобилизации мужчин до 25 лет. Впрочем, по состоянию на 24 октября его не подписал Президент, поэтому он не вступил в силу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет мобилизация в октябре и как оформить отсрочку правильно. Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае этого года, изменил правила получения отсрочки. Однако в общей сложности "бронь" могут получить более 20 категорий граждан.