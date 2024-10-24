Как самим перевести часы в автомобиле без "наворотов"
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Актуальная информация для автовладельцев
В ночь на 27 октября 2024 года в 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. Автомобилистам также стоит позаботиться о переводе часов в своих автомобилях.
В современных авто время переводится автоматически, но на многих машинах часы до сих пор необходимо переводить вручную. "Телеграф" рассказывает о том, как это правильно сделать.
Переводим часы в авто с медиасистемой или бортовым компьютером
Для перевода часов нужно зайти в меню медиаситемы или бортового компьютера. Затем необходимо выбрать "Общие настройки" → "Настройки даты и времени". После этого вы просто устанавливаете нужное время и нажимаете "Сохранить".
Как правило, меню в таких системах очень понятное и простое, так что это не займет у вас много времени.
Переводим электронные часы в авто
Электронные часы в авто переводятся при помощи пары кнопок одна из которых отвечает за часы, а другая за минуты. На некоторых авто есть также кнопка Set ("Настройка"). То есть для перевода часов нужно лишь нажать необходимое количество раз на кнопки часов и минут.
Если есть кнопка Set, то сначала следует ее зажать на пару секунд, а затем при помощи двух остальных кнопок настроить время.
Иногда бывает, что кнопки перевода времени в старых авто прячут чтобы избежать случайного нажатия. Поэтому подобраться к ним вам поможет острый предмет — спичка, зубочистка или стержень ручки.
Переводим часы в авто с "механическими" часами
В наиболее старых автомобилях встречаются часы на которых есть специальная металлическая головка, как на механических часах. Этот рычажок следует прокрутить в нужном направлении и настроить время.
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