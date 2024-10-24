Як самим перевести годинник в автомобілі без "наворотів"

Актуальна інформація для автовласників

У ніч на 27 жовтня 2024 року о 4:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад. Автомобілістам також варто подбати про переведення годинників у своїх автомобілях.

У сучасних авто час переводиться автоматично, але на багатьох машинах годинник досі необхідно налаштовувати вручну. "Телеграф" розповідає про те, як це правильно зробити.

Переводимо годинник в авто з медіасистемою або бортовим комп’ютером

Для переведення годинника потрібно зайти в меню медіаситеми або бортового комп’ютера. Потім виберіть "Загальні налаштування" → "Налаштування дати та часу". Після цього ви просто встановлюєте потрібний час та натискаєте "Зберегти".

Як правило, меню в таких системах дуже зрозуміле і просте, тому це не займе у вас багато часу.

Переводимо електронний годинник в авто

Електронний годинник в авто переводиться за допомогою пари кнопок одна з яких відповідає за години, а інша за хвилини. На деяких авто є також кнопка Set ("Налаштування"). Тобто для переведення годинника потрібно лише натиснути необхідну кількість разів на кнопки годин і хвилин.

Якщо є кнопка Set, то спочатку її слід затиснути на пару секунд, а потім за допомогою двох інших кнопок налаштувати час.

Іноді буває, що кнопки переведення часу в старих авто ховають, щоб уникнути випадкового натискання. Тому підібратися до них вам допоможе гострий предмет — сірник, зубочистка або стрижень ручки.

Налаштовуємо час в авто з "механічним" годинником

У найбільш старих автомобілях зустрічається годинник на якому є спеціальна металева головка, як на механічному годиннику. Цей важіль слід прокрутити у потрібному напрямку та налаштувати час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли "перевзувати" машину на зимову гуму. Така операція потрібна для кращої стійкості транспорту на слизьких дорогах.