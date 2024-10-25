Море "сжирает" оккупированную россиянами Кирилловку, что происходит (видео)

Вода постепенно подбирается к заброшенным базам отдыха

В сети показали как сейчас выглядит оккупированная россиянами Кирилловка. Летом здесь были заброшеные пляжи и мало людей, а осенью эти пляжи вообще оказались под угрозой исчезновения.

Видео было опубликовано в сети Tiktok. На кадрах видно, что вода буквально "съедает" береговую линию.

"Вот этот навес, мы летом там сидели, было еще метров десять до моря. Песок был почти до уровня скамеек. Сейчас они стоят уже в воде. Ставят вот такие бетонные доты, чтобы хоть как-то сохранить пляж, базы… Скоро уже и дома будут в воде стоять", — рассказывает автор видео.

На кадрах, что согласно надписи сняты 24 октября, хорошо видно, что море постепенно "съедает" береговую линию и постепенно подбирается к заброшенным базам отдыха и жилым домам местных жителей.

На другом видео автор показал пляж, популярной к началу полномасштабного вторжения РФ, базы отдыха "Водный мир". Как отмечает автор видео, за последние несколько лет территория заброшенного пляжа постепенно уменьшилась метров на 15.

На кадрах также видно хорошо известное всем отдыхающим в Кирилловке колесо обозрения. Оно также находится в не лучшем состоянии.

"Его бы тоже покрасить. В Кирилловке соленый воздух, он металл сжирает. Здесь каждый год нужно красить металл", — рассказывает автор видео.

Оккупационные власти не делают ничего, чтобы предотвратить разрушение пляжей и инфраструктуры. В комментариях люди пишут, что, когда Кирилловка находилась под контролем Украины, местная администрация готовилась к зиме заранее: по всей береговой линии делали специальные отвалы и море не выходило за определенные пределы. Кроме того, к зиме готовились и турбазы. Сейчас же в Кирилловке настоящая пустота.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне превращают Мариуполь в пустыню. Оккупационные власти вместо того, чтобы восстановить разбитые ими же дома просто снесли их. При этом жители города ничего не получили: ни компенсации, ни новых многоэтажек.