Пять раз баллотировался в президенты: каким был в молодости экс-глава Рады Александр Мороз (фото)

Мороз дважды был председателем Верховной Рады

Лидер бывшей Социалистической партии Украины Александр Мороз фигурировал в нескольких скандалах, и пять раз баллотировался в президенты. Свою трудовую деятельность он начал еще в 1960-х годах, но развивался изначально в других сферах.

"Телеграф" решил выяснить, как в молодости выглядел Александр Мороз и чем занимался. Мы узнали, каким был его политический путь.

Каким был в молодости Александр Мороз

Родился политик в 1944 году в с. Буда (Киевская область). В 1960 году он окончил среднюю школу и поступил в Украинскую сельскохозяйственную академию, где проучился пять лет. Вскоре он стал инженером-механиком в Емильчинском райобъединении "Сельхозтехника" на Житомирщине.

В 1965—1966 служил в Советской армии в войсках ПВО. С 1966 по 1974 год Александр Мороз работал преподавателем и заведующим отделом механизации сельского хозяйства Таращанского техникума механизации.

Александр Мороз во время службы в армии

В 1983 году он получил второе образование в Высшей партийной школе и диплом с отличием по специальности "Политология". В этом году и началась его политическая карьера. Александр Мороз работал секретарем Киевского облпрофсовета, а потом – первым секретарем РК КПУ, а в 1990 году его избрали в парламент и в 1991 году он стал главной Социалистической партии.

Александр Мороз был лидером Социалистической партии

При активном участии Мороза 28 июня 1996 года парламент принял первую Конституцию независимой Украины. По 2007 год Мороз был секретарем, заместителем председателя Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса (АПК), председателем Комитета по вопросам АПК, членом Комитета по правовой политике, председателем парламентской фракции социалистов.

Александр Мороз вместе с Леонидом Кучмой

Также Александр Мороз был спикером Верховной Рады дважды: при Леониде Кучме – с 1994 по 1998 годы и Викторе Ющенко – с 2006 по 2007 годы.

Александр Мороз дважды был спикером парламента

Политик хотел стать главой государства, поэтому за время своей карьеры пять раз баллотировался в президенты — в 1994, 1999, 2004, 2010 и 2019 годах. Три раза в выборной гонке он был третьим. В 2010 году Мороз занял 11-е место, получив всего 0,37% голосов избирателей, а в 2019 году он снял свою кандидатуру за несколько дней до выборов.

Александр Мороз пять раз баллотировался в президенты

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