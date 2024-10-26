П’ять разів балотувався у президенти: яким був у молодості ексглава Ради Олександр Мороз (фото)

Мороз двічі був головою Верховної Ради

Лідер колишньої Соціалістичної партії України Олександр Мороз фігурував у кількох скандалах і п’ять разів балотувався в президенти. Свою трудову діяльність він розпочав ще у 1960-х роках, але розвивався спочатку в інших сферах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як у молодості виглядав Олександр Мороз і чим займався. Ми дізналися, яким був його політичний шлях.

Яким був у молодості Олександр Мороз

Народився політик у 1944 році у с. Буда (Київська область). У 1960 році він закінчив середню школу і вступив до Української сільськогосподарської академії, де провчився п’ять років. Незабаром він став інженером-механіком у Ємільчинському райоб’єднанні "Сільгосптехніка" на Житомирщині.

У 1965—1966 служив у Радянській армії у військах ППО. З 1966 по 1974 рік Олександр Мороз працював викладачем та завідувачем відділу механізації сільського господарства Таращанського технікуму механізації.

Олександр Мороз під час служби в армії

У 1983 році він здобув другу освіту у Вищій партійній школі та диплом з відзнакою за спеціальністю "Політологія". Цього року і розпочалася його політична кар’єра. Олександр Мороз працював секретарем Київської облпрофради, а потім – першим секретарем РК КПУ, а 1990 року його обрали до парламенту і у 1991 році він став головною Соціалістичною партією.

Олександр Мороз був лідером Соціалістичної партії

За активної участі Мороза 28 червня 1996 року парламент ухвалив першу Конституцію незалежної України. До 2007 року Мороз був секретарем, заступником голови Комісії з питань агропромислового комплексу (АПК), головою Комітету з питань АПК, членом Комітету з правової політики, головою парламентської фракції соціалістів.

Олександр Мороз разом із Леонідом Кучмою

Також Олександр Мороз був спікером Верховної Ради двічі: за часів Леоніда Кучми – з 1994 по 1998 роки та Віктора Ющенка – з 2006 по 2007 роки.

Олександр Мороз двічі був спікером парламенту

Політик хотів стати главою держави, тож за час своєї кар’єри п’ять разів балотувався у президенти — у 1994, 1999, 2004, 2010 та 2019 роках. Три рази у виборних перегонах він був третім. У 2010 році Мороз посів 11 місце, отримавши всього 0,37% голосів виборців, а у 2019 році він зняв свою кандидатуру за кілька днів до виборів.

Олександр Мороз п’ять разів балотувався у президенти

"Телеграф" писав раніше, як виглядав голова парламенту Руслан Стефанчук до політики. Замолоду Стефанчук розвивався в іншій сфері.