П’ять разів балотувався у президенти: яким був у молодості ексглава Ради Олександр Мороз (фото)
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Мороз двічі був головою Верховної Ради
Лідер колишньої Соціалістичної партії України Олександр Мороз фігурував у кількох скандалах і п’ять разів балотувався в президенти. Свою трудову діяльність він розпочав ще у 1960-х роках, але розвивався спочатку в інших сферах.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як у молодості виглядав Олександр Мороз і чим займався. Ми дізналися, яким був його політичний шлях.
Яким був у молодості Олександр Мороз
Народився політик у 1944 році у с. Буда (Київська область). У 1960 році він закінчив середню школу і вступив до Української сільськогосподарської академії, де провчився п’ять років. Незабаром він став інженером-механіком у Ємільчинському райоб’єднанні "Сільгосптехніка" на Житомирщині.
У 1965—1966 служив у Радянській армії у військах ППО. З 1966 по 1974 рік Олександр Мороз працював викладачем та завідувачем відділу механізації сільського господарства Таращанського технікуму механізації.
У 1983 році він здобув другу освіту у Вищій партійній школі та диплом з відзнакою за спеціальністю "Політологія". Цього року і розпочалася його політична кар’єра. Олександр Мороз працював секретарем Київської облпрофради, а потім – першим секретарем РК КПУ, а 1990 року його обрали до парламенту і у 1991 році він став головною Соціалістичною партією.
За активної участі Мороза 28 червня 1996 року парламент ухвалив першу Конституцію незалежної України. До 2007 року Мороз був секретарем, заступником голови Комісії з питань агропромислового комплексу (АПК), головою Комітету з питань АПК, членом Комітету з правової політики, головою парламентської фракції соціалістів.
Також Олександр Мороз був спікером Верховної Ради двічі: за часів Леоніда Кучми – з 1994 по 1998 роки та Віктора Ющенка – з 2006 по 2007 роки.
Політик хотів стати главою держави, тож за час своєї кар’єри п’ять разів балотувався у президенти — у 1994, 1999, 2004, 2010 та 2019 роках. Три рази у виборних перегонах він був третім. У 2010 році Мороз посів 11 місце, отримавши всього 0,37% голосів виборців, а у 2019 році він зняв свою кандидатуру за кілька днів до виборів.
"Телеграф" писав раніше, як виглядав голова парламенту Руслан Стефанчук до політики. Замолоду Стефанчук розвивався в іншій сфері.