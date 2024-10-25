Синоптики назвали четыре области, в которых по выходным будет мороз

На остальной территории страны погода будет более благоприятной

Несмотря на достаточно комфортную дневную температуру, в четырех областях Украины в выходные ожидаются ночные заморозки. По прогнозам метеорологов, температура воздуха может снизиться до минус 2 градусов.

В частности, похолодание коснется Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Где ждать похолодания

В Харьковской области ночная температура 26-27 октября будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов тепла.

Где будут заморозки 26 октября

В Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях также возможно снижение температуры до минусовых отметок в ночное время. Там синоптики прогнозируют заморозки до -1°C. Днем в этих регионах столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла.

Кроме того, 27 октября возможны ночные заморозки до -2°C на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Где будь заморозки 27 октября

Погода по Украине

На остальной территории страны погода будет более благоприятной. В южных, центральных и северных областях ночная температура составит 3-8 градусов тепла. Самая комфортная погода ожидается на западе — в Прикарпатье и Закарпатье дневная температура поднимется до 18 градусов тепла.

Прогноз погоды на 27 октября.

Выходные будут преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и слабый ветер – 3-8 метров в секунду. В субботу утром в большинстве районов Правобережья и местами на северо-востоке возможен туман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в Украине на конец октября. В последние дни месяца придут циклоны.