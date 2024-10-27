Военный сделал предложение любимой прямо посреди футбольного матча (видео)

Девушка сказала "Да"

Даже в трудные времена жизнь продолжается, а любовь побеждает все препятствия. Военнослужащий Владислав, только что вернувшийся с передовой, сделал предложение своей избраннице Оксане. Трогательное мгновение состоялось на стадионе "Авангард" во время перерыва между таймами и попало на фото и видео.

Девушка ответила "Да" своему любимому. Об этом сообщают на странице футбольного клуба "Верес".

Владислав проходил службу в Донецком и Курском направлениях, где выполнял боевые задания по защите территориальной целостности Украины. После возвращения с фронта военный решил сделать важный шаг в своей личной жизни.

Футбольный клуб позаботился об особом подарке для влюбленных. Владислав и Оксана получили абонементы на все домашние матчи команды в сезоне 2024/2025. Присутствовавшие на стадионе болельщики поддержали молодую пару аплодисментами.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Ровно местный "Верес" устроил небольшую акцию перед матчем. Футболисты появились на поле в футболках с надписью "make russia small again" (сделаем Россию снова маленькой — ред.).