Украинский футбольный клуб вслед за Зеленским потроллил Россию четкими футболками

Команда провела необычную акцию перед игрой

В воскресенье, 27 октября, в чемпионате Украины пройдут решающие матчи 11-го тура, в частности "Верес" принимал "Ворсклу" (2:2). Кроме того, киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером".

В Ровно местный "Верес" устроил небольшую акцию перед матчем. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Telegram.

Футболисты появились на поле в футболках с надписью "make russia small again" (сделаем Россию снова маленькой — ред.). Таким образом, команда поддержала президента Украины Владимира Зеленского, который недавно вышел в эфир в подобной футболке.

Футболисты "Вереса" перед игрой с "Ворсклой"

Напомним, в среду, 23 октября, в своем вечернем обращении к нации Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине 20 млрд долларов из замороженных российских активов. Свой видеоролик Зеленский записал в футболке с надписью "make russia small again". Эту футболку глава государства получил 23 октября в ходе встречи с представителями украинского гражданского общества.

Владимир Зеленский получает в подарок футболку с надписью "make russia small again"

Эта футболка является частью продукции с символикой организации Международного центра украинской победы (ICUV), созданного как ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Эта одежда была специально разработана для международных встреч.