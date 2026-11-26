Два блестящих украшения проще всего различить по их форме

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

С приближением зимних праздников украинцы достают из коробок елочные украшения, покупают новые и готовятся декорировать жилище. В то же время некоторые привычные названия праздничных атрибутов являются кальками с русского языка, поэтому стоит знать, как правильно называть их по-украински.

"Телеграф" расскажет, какие соответствия употреблять в повседневной речи и как не ошибиться в названиях праздничного декора.

Гирлянда: как назвать украшение с огоньками

В слове "гірлянда" после "г" пишем "і". Если речь идет об украшении с лампочками, уместно сказать "гірлянда з вогниками" или "світлодіодна гірлянда", если она состоит из светодиодов. А в быту хватит и короткого "увімкни гірлянду".

Гирлянда не обязательно светится. Так же можно назвать ряд бумажных звездочек или других элементов, соединенных между собой. Тогда достаточно уточнить, из чего она сделана: например, "паперова гірлянда".

Ряд бумажных звездочек, соединенных между собой, тоже называется гирляндой Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Мишура и дождик: как различить блестящие украшения

"Мішура" – украинское слово, в котором после "м" пишем "і". В разговоре о елочных украшениях так обычно называют пушистую блестящую ленту, которой обвивают дерево или которую укладывают между ветками.

"Дощик" – это тонкие блестящие полоски, свисающие с веток. Если украшение раскладывают на елке отдельными прядями, естественно сказать "розвісити дощик". А если речь о пушистой ленте, подойдет выражение "обвити ялинку мішурою".

Мишуру укладывают между ветками лентой, а дождик развешивают отдельными прядями Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

"Кулька", "верхівка" и "зірка": какое слово когда употреблять

Круглая елочная игрушка – это "кулька" или "куля". В разговоре естественно звучит "повесить на елку стеклянные шарики". Слово "куля" тоже уместно, в частности, когда описывают украшение: "велика червона ялинкова куля".

"Верхівка" обозначает самую высокую часть дерева. Чтобы уточнить, куда поставили украшение, можно сказать "на верхівку ялинки". Если же нужно назвать само украшение и оно имеет форму звезды, говорим "ялинкова зірка". Оба слова легко объединить в одном предложении: "На верхівку ялинки поставили зірку".

Когда форма не имеет значения или ее еще не выбрали, подойдет общее название "прикраса на верхівку ялинки". Так можно попросить в магазине показать разные варианты, не ограничиваясь звездами.

Украшение в форме звезды называют елочной звездой Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", в 1930-х годах в СССР начали устраивать детские новогодние елки.