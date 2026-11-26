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Глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат Данило Гетманцев продолжает отслеживать финансовые схемы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Как написал Гетманцев в своем Telegram-канале, после обвинений в уклонении от уплаты 22,6 млн грн налогов во время войны возникли вопросы по поводу использования антикоррупционерами тех же механизмов, с которыми они так отчаянно борются, – взяток и "откатов".

Среди прочего нардеп обнародовал информацию о том, что ЦПК выплатил более 1,1 млн грн руководителю одного из компонентов Европейской антикоррупционной инициативы в Украине (EUACI) Антону Марчуку. В то же время от самой EUACI Центр противодействия коррупции в 2020–2025 годах получил 586,9 тыс. долларов грантового финансирования.

"Понимаю, что "откат" – слишком унизительно, а "взятка" – слишком амбициозно", – иронизирует Гетманцев, призывая антикоррупционеров объяснить характер этих выплат.

Кроме того, по словам Данила Гетманцева, из-за оформления Марчука как ФЛП вместо трудовых отношений бюджет недополучил еще 164 384 грн налогов. Гетманцев также заявил о намерении обратиться за разъяснениями к европейским партнерам.

Если информация о возможных "откатах" за грантовое финансирование подтвердится, объяснить применение коррупционных практик самим антикоррупционерам будет сложно даже перед самыми преданными сторонниками ЦПК.