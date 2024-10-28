Железная леди украинского народа: как выглядела в молодости поэтесса-шестидесятница Лина Костенко

Лина Костенко никогда не боялась противостоять советской идеологии

Одна из величайших украинских поэтес диссидентка Лина Костенко — талантливая литературная личность, получившая уважение и любовь многих поколений украинцев. Поэтесса прошла нелегкий путь, пережила немало трудностей в жизни, а ее творчество неоднократно испытывало притеснения.

"Железная леди украинского народа", как часто Лину Васильевну называют литературные критики, еще в молодости имела репутацию смелой и независимой поэтессы, которая не боится идти против советской системы и не соответствовать тогдашней идеологии.

Детство и юность Лины Костенко

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищеве в семье учителей Василия и Зинаиды Костенко. Через шесть лет семья переехала в Киев. Лина училась в киевской школе №100 в рабочем поселке, которую в 1943 году сожгли вместе с поселком. В честь этого поэтесса написала стихотворение "Я выросла в Киевской Венеции".

Позже Лина Костенко училась в школе на Куреневке. Первое стихотворение поэтессы называется "Мое первое стихотворение написано в окопе" — его напечатали в детской газете "Звезда". Высшее образование Лина Костенко получала в Киевском педагогическом институте, а затем — в Московском литературном институте имени А. М. Горького.

Фото: Wikipedia

Фото: УП

В возрасте 26 лет Лина Костенко вышла замуж за однокурсника поляка Ежи-Яна Пахлевского. В 1956 году у супругов родилась дочь Оксана, которая сейчас является заведующей кафедрой украинистики в Римском университете Ла Сапьенца. Брак длился недолго — через несколько лет пара развелась, потому что они жили в разных городах.

Второй брак Лины Костенко был с директором киностудии Довженко Василием Цвиркуном. Поэтессе было 33 года, а ее избраннику — 46. В 1969 году родила сына Василия, который сейчас программист и живет в США вместе со своей семьей. С Василием Цвиркуном они прожили до его смерти.

Лина Костенко — "шестидесятница" и диссидентка

В 1950-60-х годах Лина Костенко входила в круг "шестидесятников" — поколение художников, сформированное в период "оттепели" советского режима. Писательница была одной из тех, кто противостоял советской идеологии и цензуре. Книги поэтессы имели большой успех среди почитателей ее творчества, однако в 1963 году ЦК КПУ принял решение не публиковать произведения Ивана Дзюбы, Евгения Сверстюка и Лины Костенко.

Однако писать Лина Костенко не прекратила. Ее произведения нигде не публиковались, а поэтесса была под постоянным наблюдением спецслужб. В ответ на такую цензуру писательница объявила голодовку. В этот период Лина Костенко и написала "Берестечко" и "Марусю Чурай".

Лина Костенко также является лауреаткой Шевченковской премии и номинанткой на Нобелевскую премию по литературе. Сегодня Лина Костенко – живая легенда, символ украинского национального самосознания, правды и красоты слова. Ее творчество отличается неповторимым стилем и глубоким пониманием человеческой природы и истории Украины.

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