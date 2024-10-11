Западные СМИ нас сливают? Политолог четко объяснил суть провокационных статей

Есть различные механизмы, которую помогают запустить в общество информацию и сказать: "Вот она картина, в которой мы принимаем решение"

Проверить настрой общества или политических игроков в вопросе переговоров, дальнейшего в видения войны и так далее можно с помощью запуска информационной волны. Далее будет отслеживаться, как на это отреагируют социальные сети, ключевые политики, как социология это покажет, какими будут результаты реакции общества и т.п. Это поможет понять, какие настроения и власти и общества, а также найти "трещинки" — на какие компромиссы могут все же согласиться.

Об этом "Телеграфу" сказал политолог Олег Саакян. Соответствующее видео было опубликовано на нашем YouTube-канале.

"Украинская сторона все время говорит о том, что вы можете сколько угодно давить на нас (подразумевается — на украинскую власть, экспертов, кто общается с партнерами), но украинское общество не примет любые такие сценарии. Когда вам говорим об этих условиях завершения войны, это не вопрос консенсуса узкой группы людей или фантазии отдельных представителей власти. Это общенациональный консенсус", — сказал Саакян.

Говорят, что социология демонстрирует, что люди готовы идти на переговоры или поддерживают идею переговоров.

"Потом кладешь цифру на стол, но при этом абсолютное большинство не готово уступать территории. Под 90%. Готовы к переговорам, но в переговорах видят фиксацию того, что есть в формуле Мира — восстановления территории, суверенитета и так далее", — объяснил собеседник.

Саакян говорит, что проверить эту ситуацию можно способом запуска информационной волны и посмотреть, как на это отреагируют социальные сети, ключевые политические игроки, как социология это покажет, какими будут результаты реакции общества и так далее. Таким образом можно понять, "блефует ли украинская власть или нет" или "готово ли общество или нет", а также понять, где есть трещинки и на какие компромиссы могут пойти.

Так же самая ситуация и в России. Там также смотрят, как реагируют группы влияния внутри российской элиты, кто начинает нервничать, кто готов лоббировать какие-то подходы, как отреагирует общество и т.д. Есть разные механизмы, которые позволяют таким образом "снять" информацию.

"Запад стоит на рубиконе — или оставаться в позиции сдерживания России и тогда надо переходить к какой-то заморозке, чему-то другого и так далее, или переходить к модели принуждения России и тогда переходить к более активной модели поддержки переговоров, возможно, и т.д. но уже позиции силы реальной. Мы видим что ситуация колеблется уже месяцами фактически. Старая парадигма уже себя исчерпала, а новую еще не готовы раскрыть", — считает Саакян.

Политолог добавил, что она уже раздается устами президента Финляндии, руководителя НАТО, экс-главы Альянса, а также из Франции из Британии из разных столиц коалиций.

"И вот такой кампанией можно получить реальный срез и положить ни украинскую социологию, ни слова украинской власти или слова российских вождей и социологию российскую, которой доверять нельзя, а положить собственный срез от спецслужб, собственных государств, от собственных социологов, от собственных мониторов, посольств и т.д. И сказать "Вот она картина, в которой мы принимаем решение. Путин — неадекват. Путин не готов идти. Смотрите, украинская власть не готова идти на компромисс, общество не готово идти на такие компромиссы. Здесь демонстрирует свою слабость. Российское общество устало от войны, но скапливается вокруг флага. Можно покачать здесь…", — объяснил собеседник.

Он также говорит, что это нужно воспринимать как элемент информационной кампании и элемент зондирования. И от того, какими будут результаты, Запад покажет или больше реактивную, или больше проактивную позицию. В частности, те игроки на Западе, кто сейчас эту волну раскачивает.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл первый пункт Плана победы.