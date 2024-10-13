Хватит говорить "вести себя" на украинском: как правильно сказать это без русизмов

Это распространенное заблуждение

Язык – это не просто средство общения, но и образ мышления и восприятия мира. Украинский язык имеет свои уникальные особенности, которые отличают его от других славянских языков.

Одним из важных аспектов сохранения чистоты языка является избегание калькирования, особенно из близкородственных языков. Сегодня мы рассмотрим интересный пример того, как правильно выражаться на украинском, избегая дословного перевода с русского.

Как перевести выражение "вести себя"

Выражение "вести себя" часто используют в повседневной речи, не задумываясь о его происхождении. Однако эта конструкция является калькой по русскому языку и не соответствует нормам украинского. Правильным вариантом будет использование глагола "поводитися".

Например, вместо фразы "Цей хлопчик веде себе погано" стоит сказать "Цей хлопчик погано поводиться". Такая замена не только соответствует литературным нормам, но и звучит более естественно для украинского языка.

Важно отметить, что глагол "поводитися" имеет более широкое значение и может использоваться в разных контекстах. Оно описывает не только поведение людей, но и животных, а также может относиться к реакции предметов на определенные условия.

В деловой речи также следует избегать кальки "вести себя". Вместо "вести себе професійно" лучше сказать "поводитися професійно" или "дотримуватись професійної етики". Интересно, что в украинском языке много синонимов к слову "поводитися", которые можно использовать в зависимости от контекста. Например, "триматися", "чинити", "діяти", "ставитися".

Для описания отрицательного поведения можно использовать выражения "бешкетувати", "пустувати", "розбишакувати". Эти слова имеют яркую эмоциональную окраску и придают колоритную речь. В случае с положительным поведением уместно употреблять такие слова, как "ввічливо поводитися", "бути ґречним", "виявляти вихованість".

Стоит отметить, что у украинского языка много идиоматических выражений для описания поведения. К примеру, "тримати марку", "не пасти задніх", "триматися в рамках".

Ранее "Телеграф" также писал о том, как правильно писать слова по новому правописанию. Марафон в Афинах или марафон в Атенах — вырез написан без ошибок.