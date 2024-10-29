С какими кожными заболеваниями вас точно не мобилизуют

С некоторыми заболеваниями военнообязанные могут быть признаны непригодными

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 7 февраля 2025 года, однако существуют категории мужчин, которые могут получить отсрочку от призыва из-за состояния здоровья. В частности, некоторые заболевания кожи могут стать основанием для освобождения от военной службы.

Согласно приказу № 262 "Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ" был определен конкретный перечень заболеваний, с которыми не мобилизуют. Мужчины с некоторыми кожными заболеваниями также могут получить отсрочку.

Непригодными к военной службе со снятием с воинского учета считаются люди со следующими заболеваниями кожи и подкожной клетчатки:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

псориатическая эритродермия;

герпетиформный дерматит;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз.

Если у военнообязанного есть другие кожные заболевания, то после прохождения обследования он может быть признан временно непригодным.

Напомним, что отсрочку от мобилизации дают на период, соответствующий действующим правовым основаниям, но не дольше, чем на время, определенное указом президента Украины о мобилизации. К примеру, последний раз военное положение продлили до 9 ноября.

То есть после 9 числа отсрочка не будет действовать, и ее придется продлить. Для этого нужно в ТЦК подать заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, мобилизуют ли мужчину с повышенным давлением. Всё определяется степенью тяжести заболевания, наличием осложнений и результатами медицинского обследования.