В Украину раньше времени ворвалась зима: один из городов засыпает снегом, а прогноз погоды не радует (видео)

Местные жители активно делятся видео снежной погоды

В Украину ворвалась холодная, почти зимняя погода. А в некоторых местах уже метет снег.

"Телеграф" рассказывает о погоде в Украине на ближайшее время. Так, по данным СМИ, утром Харьков засыпал первый снег. Несмотря на непогоду местные коммунальщики продолжают устранять последствия ночной атаки противника.

Местные жители активно делятся видео снежной погоды в городе.

При этом, по данным Укргидрометцентра, Харьков не единственный город, в котором 4 ноября ожидается снежная погода. Также мокрый снег прогнозируют на большей части Украины, в частности, в Киевской, Сумской, Житомирской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и других областях. В среднем по Украине температура воздуха сегодня днем будет колебаться в районе +7 +9 градусов. Холоднее всего будет на востоке и севере страны. Там столбики термометра могут опускаться вплоть до +1+3 градусов.

При этом на 5 ноября синоптики прогнозирует еще более холодную погоду — в среднем по Украине +6 +8 (днем) и -1 -3 (ночью). Однако уже без осадков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в ноябре в Украине. В начале месяца в большинстве регионов северной и восточной Европы ожидается неустойчивая погода. За счёт активизации циклонической деятельности и атмосферных фронтов прогнозируются дожди, мокрый снег и снежная крупа.