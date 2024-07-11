В Одессе смельчак попробовал на вкус пиво с медузой: в сети отреагировали (видео)

"Телеграф" показал, что написали пользователи

В Одессе мужчина на море попробовал на вкус пиво с медузой. Тем самым насмешил пользователей сети.

Об этом сообщают местные паблики курортного города. Там обнародовали соответствующее видео.

На кадрах видно, что он сначала кусает медузу, а потом запивает пивом. Пользователи в сети шутят, что это своего рода закуска к хмельному напитку.

Наверное, ему зашел такой деликатес, ведь ел он его с большим удовольствием. А вот люди в комментариях пошутили над мужем и сделали свои предположения относительно его самочувствия.

Однако были и те комментаторы, которые не восприняли поступок отчаянного мужчины. Они спрашивают, зачем это нужно было делать.

Также в комментариях под видео люди предполагают, что возможно мужчина поспорил со своими друзьями. Потому и пошел на такой отчаянный шаг.

Надеемся с мужчиной все хорошо. И дегустация сомнительного морского блюда не помешала его здоровью.

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