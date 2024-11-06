Борьба за отсрочку: почему гражданские, побывавшие в заложниках у россиян, просят приравнять себя к бывшим военнопленным

Народные депутаты подготовили законопроект для урегулирования вопроса отсрочки для гражданских после освобождения из российской неволи

Из-за особенностей законодательства гражданские украинцы после освобождения из российского плена не имеют права на отсрочку от мобилизации. При этом желание попасть в армию путем рекрутинга на должности, минимизирующие вероятность вновь оказаться в руках россиян, наталкивается на препятствия. По крайней мере, об этом свидетельствует опыт одного из эксзаложников Кремля.

"Телеграф" выяснял, почему такая ситуация сложилась и какие пути выхода из нее в пользу украинцев, которые смогли вырваться из российской неволи.

Нужно минимизировать вероятность второго плена

К одному из аспектов проблем, с которыми сталкиваются бывшие заложники россиян, обратил внимание Владимир Фомичев – журналист издания Liga.net. Уроженца Макеевки задержали боевики "Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики" в квартире родителей в первые дни 2016 года, когда он приехал к ним в гости из Киева, и почти на два года продержали в заключении. Во время пребывания в СИЗО, а впоследствии в колонии (Фомичева приговорили к лишению свободы за "незаконное хранение оружия" и участие в "запрещенных организациях") он подвергался, как и остальные пленники, пыткам и издевательствам.

- Это действительно опыт, который невозможно выбросить из своей жизни, — говорит Владимир в разговоре с "Телеграфом". – Вспоминаю о плене постоянно, и хотя прошло с момента освобождения много времени (на свободе Фомичев оказался 27 декабря 2017 вместе с 73 украинскими заложниками — Авт. ), могу проснуться в холодном поту, потому что приснилось, что я снова оказался в руках россиян. Это ужасные ощущения, никому не пожелаю их переживать, да и вообще не хотел бы, чтобы кто-нибудь попадал в плен. Это тяжелая история, физические издевательства (избиение дубинкой, вырезание герба Украины на плечи, истязание током и т.п.) порождают моральные, это не заканчивается и какая-то безысходность тебя охватывает. Это страшно и морально, и физически.

Владимир отмечает, что при условии попадания в плен во второй раз таких как он, вероятность снова оказаться на свободе в Украине очень ничтожна. Да и не все, кто уже переживал пытки со стороны россиян, способны их выдержать снова.

Фомичев провел в российской неволе почти два года

- Когда началось полномасштабное вторжение, я остался в Киеве, занимался волонтерством в 130-м батальоне Территориальной обороны и благотворительном фонде "Соломенские котики", — продолжил рассказ Владимир. – Позже вместе с моим другом Владиславом Грезевым мы создали общественную организацию "Opir.org", которая занималась обеспечением одеждой, обувью и снаряжением военных. Конечно, я думал о том, чтобы присоединиться к армии. Но пытался при этом найти такую должность, которая позволит минимизировать риск снова попасть в плен. И я находил такие варианты, вел переговоры с разными подразделениями. Если мы доходили до того, что меня готовы были взять, начинались проверки, в том числе и спецпроверка СБУ, которая фактически все останавливала. Как мне потом говорили, что скорее всего это связано с моим пребыванием в плену.

Владимир добавляет, что такая ситуация произошла и при его попытке трудоустроиться в Государственный оператор тыла – госагентство, отвечающее за обеспечение подразделений Минобороны.

- После освобождения я давал показания относительно тех, кто нас задерживал, пытал и полиции, и СБУ, и до сих пор нас вызывают, потому что дела по этим фактам только начали двигаться, – говорит Владимир. – Конечно, еще тогда пытались выяснить были ли со стороны россяин попытки вербовки, хотя этого и не было. Но если бы вдруг так произошло, то за столько лет это уже вскрылось бы. Я довольно публичный человек, ни от кого не прячусь и проследить, чем занимаюсь, легко. При этом я отношусь с пониманием к проверкам со стороны СБУ сейчас, это их работа, они должны ее выполнять. Я не выступаю против этого и не хочу с этим бороться.

Фомичев (на фото слева) был активистом Евромайдана в Донецкой области

Акцент делал и в открытом обращении на Facebook, и делаю сейчас на другом! Раз такие проверки не дают возможности гражданским эксзаложникам избрать более-менее безопасные должности в контексте предотвращения повторного попадания в плен, следует на законодательном уровне предусмотреть для них отсрочку от мобилизации. Ведь военные, освобожденные из плена, ее имеют. Я очень уважаю все, что они делают, но мы – гражданские – были в таком же положении, переживали те же пытки и издевательства. При этом многие из нас с оккупированных территорий, соответственно у нас нет дома, родных, много еще чего нет. И процесс реабилитации, социализации не самый легкий для нас по многим причинам – психологическим, физическим, эмоциональным. Поэтому еще раз подчеркну, нам нужна отсрочка. А пока будет приниматься соответствующее решение, гражданские, являвшиеся заложниками россиян, если они будут мобилизованы, должны получить право служить в тыловых подразделениях или на небоевых должностях, и идти на боевые должны только по собственному желанию.

Законопроект готов, дело за депутатами

Правозащитники отмечают: ситуация с гражданскими, которых россияне продолжают незаконно похищать, пытать и содержать на временно оккупированных территориях, была и остается сложной. В первую очередь потому, что враг не признает наличие такой категории заложников и блокирует их возвращение. Соответственно, нет даже точной статистики по таким лицам, ведь их родные часто находятся либо в оккупации, либо за границей, поэтому не всегда обращаются в правоохранительные органы. Например, по данным Центра гражданских свобод, речь может идти о 7000 украинцах, а уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в разные периоды говорил о 14 и даже 28 тысячах. При этом благодаря обменам и спецоперациям удалось вернуть только 167 гражданских. Хотя и здесь могут быть разхождения с реальной картиной.

По официальным данным, освободить из российской неволи удалось только 43 женщины и 125 мужчин

- Кого-то россияне незаконно удерживали несколько дней, кого-то несколько недель, кого-то месяцы или годы, и часть людей, которым удается вырваться (иногда россияне отпускают гражданских так же без объяснений, как и задерживают — Авт.), нет никакого подтверждения, что они находились в местах несвободы, – объясняет исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. — Какие-то документы могут иметь только те, против кого были возбуждены уголовные дела, состоялись суды, сначала в так называемых "ЛНР/ДНР", Крыму, а затем на захваченных после начала полномасштабного вторжения территориях Запорожской и Херсонской областей. Но таких случаев, когда возвращаются в Украину люди, получившие там официальные приговоры, вообще единицы. К примеру, это Нариман Джелял — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в плен в Крыму еще в 2021 году и приговоренный к 17 годам колонии. Первая проблема – это отсутствие документального подтверждения, что человека незаконно удерживали россияне. Соответственно, возникают сложности с предоставлением так называемого "статуса" при обращении в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

И вторая тема – сегодня у таких гражданских нет никакого льготного положения в отношении воинского долга. Соответственно, они все — военнообязанные и подлежат мобилизации. Были даже такие случаи, когда украинцы, отбывавшие наказание в исправительных заведениях Херсонщины за уголовные преступления и принудительно вывезенные в Россию после захвата этого региона, определенный период там содержались, а после освобождения попали в армию. Они возвращались к своим местам жительства в Украине, были сняты с поезда и мобилизованы.

Важность приравнивания гражданских, освобожденных из российской неволи, к военнопленным в праве не быть принудительно мобилизованным неоднократно отмечали и в Объединении родственников политзаключенных Кремля. "Многие из них сами добровольно идут в ряды ВСУ. Но многим 1) нужно время для серьезной физической и психологической реабилитации 2) есть большой риск снова попасть в плен, деморализующий людей, подвергшихся длительным пыткам — таким же, как и военнопленные", – говорится в посте в поддержку темы, которую поднял Владимир Фомичев.

Так же за принятие этой нормы на законодательном уровне боролись представители общественной организации "Гражданские в плену". В частности, поднимали этот вопрос на встречах как в Украине, так и за рубежом, а также за июнь-июль текущего года направили более 100 писем народным депутатам Украины и депутатам местных советов. Результатом стало то, что на рассмотрение Верховной Рады Украины был внесен проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления прав граждан Украины увольнения с военной службы и предоставления отсрочки во время мобилизации. "Простыми словами, депутаты просят ВРУ утвердить положение, согласно которому вернувшиеся из плена гражданские будут добровольно вступать в ряды ВСУ", – говорится в сообщении на официальной странице ОО в Facebook.

В пояснительной записке к законопроекту №12133, зарегистрированному 18 октября, отмечается: необходимость его принятия связана с новым мобилизационным законом, который начал действовать в мае этого года. И, соответственно, отменил часть норм относительно оснований для увольнения с военной службы во время действия военного положения и отсрочки военнообязанным.

Общественные активисты настаивают на равенстве между гражданскими заложниками и военнопленными

"В Законе № 3633-IX также не было предусмотрено право на увольнение с военной службы и не предусмотрено право на предоставление отсрочки для тех лиц, которые находились в плену как гражданские лица, по сравнению с предоставлением такого права для военнослужащих, как военнопленных, – отмечают авторы проекта. – По этому поводу поступали обращения граждан с просьбой о решении вопроса приравнивания мужчин, которые были призваны на военную службу во время мобилизации и, начиная с 2014 года и до настоящего времени, находились в плену как гражданские лица и были освобождены во время большого обмена (например: мужчина был осужден так называемым Верховным судом "ЛНР" по ч. 1 ст. 111 УК № (2001г.) – государственная измена к лишению свободы на срок 12 лет (помогал ВСУ по радиоперехватом врагов). Есть факты, что такие лица, после освобождения из плена, еще до полномасштабного вторжения России, по собственному желанию шли служить в ВСУ и в настоящее время продолжают службу. По состоянию на сегодня такие лица уже имеют психологические проблемы, так как служат на нуле. Они имеют статус освобожденных из плена, имеют справки СБУ, но не могут уволиться в связи с неравенством предоставления возможностей на увольнение".

Если данный законопроект найдет поддержку в ВР, то будут урегулированы и другие спорные моменты. В частности, предлагается 17-летних курсантов, досрочно разорвавших контракты о прохождении обучения, направлять после увольнения не в воинскую часть, а в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства для взятия на военный учет. Также документ предлагает предусмотреть право на увольнение для военнослужащих, у которых была отменена льгота на призыв в случае, если отец или мать, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра которых погибли, умерли или стали лицами с инвалидностью во время прохождения воинской службы или собрания военнослужащих и т.д.

Как сообщал "Телеграф", вопрос освобождения из российской неволи как военнопленных, так и гражданских украинцев, в том числе детей, рассматривался на Конференции по вопросам гуманитарного измерения Формулы мира, прошедшей в конце октября в Монреале. О готовности принять участие в процессе заявили пять стран – Катар, Ватикан, Объединенные Арабские Эмираты, Литва и Южно-Африканская Республика (ЮАР).