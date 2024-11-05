"Вокруг Харрис создали пузырь": дипломат о трех тревожных для Украины моментах

У Харрис, в отличие от Байдена, нет опыта противостояния России

Во вторник, 5 ноября, в США проходят выборы президента. За главное кресло соперничают Дональд Трамп от республиканцев и Камалла Харрис от демократов. От результатов выборов будет зависеть будущее партнерство Украины и Соединенных Штатов.

О том, что может изменить в украинско-американских отношениях вероятная победа Харрис, рассказал Олег Шамшур, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в США (в 2005-2010 годах) в материале "Телеграфа": "Победа Трампа несет два риска для Украины, а с Харрис все сложно, — экс-посол Украины в США".

По мнению бывшего посла, с Харрис будет не менее сложно работать, чем с Трампом. Если риторика Трампа и его позиция относительно Украины более-менее прогнозируемы, то Харрис очень мало занималась вопросами внешней политики, когда была сенатором, а затем стала вице-президентом.

Она выполняла все, что скажет внешнеполитическая команда Байдена, отметил Шамшур.

В то же время, другие эксперты говорят, что Харрис, вероятно, продолжит внешнюю политику Байдена. Шамшур с этим не согласен. По его мнению, во-первых, у нее нет опыта Байдена; во-вторых, она не так сильно заточена на противостоянии России, как Байден; в-третьих, она будет пытаться заниматься в основном вопросами внутренней политики.

"То, что мы сейчас видим, — тот образ, имидж, я даже такое слово использовал, аватар, который создало руководство Демократической партии. Это был кандидат, который в то время, когда Байден отошел от кампании, по их мнению, имел лучшие шансы. При том, что она, я в этом убежден, не лучший кандидат от Демпартии, который мог бы быть. Они создали вокруг нее такой пузырь энтузиазма, образ агента перемен и тому подобное", — говорит дипломат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 5 тонкостях выборов президента США, о которых следует знать.