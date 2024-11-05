Когда суд может отменить штраф от ТЦК: насколько это реально

Все больше граждан пытаются оспорить наказание

За нарушение воинского учета в Украине предусмотрена административная ответственность. Только с июня по октябрь 2024 года украинские суды рассмотрели не менее 314 дел об обжаловании штрафов, наложенных территориальными центрами комплектования.

Однако суды в большинстве случаев принимают решение в пользу граждан , отменяя штрафы. По данным платформы Opendatabot, отслеживающей государственные реестры, количество таких дел значительно возросло.

Если в июне на рассмотрении находилось всего 10 таких дел, то уже в сентябре их количество увеличилось до 148. К началу октября суды рассмотрели еще 34 дела, преимущественно принимая решение в пользу истцов.

Анализ данных указывает три основные причины, когда суд отменяет штрафы от ТЦК:

несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа;

отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами;

штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены.

Напоминаем, что за нарушение правил воинского учета, то есть не обновление данных или неявку по повестке, предусмотрены штрафы от 17 до 25 тысяч гривен. Если их не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.

Однако в случае несогласия со штрафом лицо имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления.

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховной Раде рассказали, в каком случае мобилизуют еще 500 тысяч мужчин. Следует обращать внимание и на возраст мобилизованных, и на их состояние здоровья.