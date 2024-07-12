"Хорошая манипуляция": жена Боголюбова попыталась оправдаться за скандал вокруг ее семьи

Она перечислила свои заслуги

Супруга олигарха Геннадия Боголюбова и бывшая первая заместитель главы МИД Эмине Джапарова прокомментировала резонансные события вокруг нее и ее семьи. Президент Владимир Зеленский назначил ее постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене, однако в МИД Украины упразднили приказ.

На своей странице в Facebook Джапарова написала, что в последние дни распространяется много разной информации о ней и ее семье. Поэтому она нуждается в выражении и своей позиции.

"10 последних лет я посвятила себя служению своей стране и народу. Поэтому я была заочно арестована и внесена в санкционный список России, став врагом агрессора в реализации дела своей жизни — Крымской Платформы", — написала она.

Экс-замглавы МИД заявила, что "несмотря на должности и обстоятельства" продолжит свою борьбу "в других возможных формах". Она добавила, что имеет и личную жизнь, которую "никогда не делала достоянием публичности".

"События, которые развернулись вокруг меня и моей семьи, к сожалению, манипулятивны и несправедливы. Поэтому сейчас мои усилия направлены на то, чтобы обезопасить себя и своих детей. Я также приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Д. Кулебы", — пишет Джапарова, добавив фото заявления.

Она акцентировала две вещи. Первая — по ее словам, она не нарушала закон. Второе, пишет бывшая первая заместитель главы МИД, она не использовала служебное положение для достижения частных интересов.

"Сейчас я должна защитить свою семью и детей, младшей из которых всего 3 месяца", — резюмировала Джапарова.

Напомним, 2 апреля Джапарова была уволена с должности первого замминистра иностранных дел, а в марте появились слухи, что она родила ребенка от Боголюбова. На момент увольнения они успели пожениться. В начале июля также появилась информация, что Боголюбов уехал за границу, использовав фальшивый паспорт. В СМИ тогда сообщили, что это было связано с тем, что Бюро экономической безопасности готовилось объявить о подозрении.

На фоне последнего факта украинцы скептически отнеслись к позиции Джапаровой. В ней видят манипуляции детьми и попытки оправдаться.

"И именно поэтому вывезли человека, который годами обворовывал "вашу страну" по фальшивым документам? И, как всегда, когда чиновники облажаются — появляются фото/истории манипуляций детьми", "Когда муж работающего в МИД человека, уехал за границу не по своим документам, это нарушение закона. А не оберегание своей семьи. Это преступление", "Ну так себе оправдание. Все женщины Украины хотят защитить свою семью. И если сделают так, как вы, Украины не останется на карте", "Хорошая манипуляция детьми. Еще стоило бы упомянуть о домашних животных!", — пишут комментаторы.

Однако есть и другие комментарии. Джапарову благодарят за "труд и преданность". Также желают "новых горизонтов".

Как сообщал "Телеграф", Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение экс-совладельцу "ПриватБанка" Геннадию Боголюбову и сотруднику пограничной службы, который помог ему нелегально покинуть страну. Задержан руководитель группы инспекторов пограничного контроля пункта "Ягодин".