Как будет выглядеть в гробу Паша Техник: появилась информация от родни умершего скандального рэпера

Стало известно, в чем, где и когда похоронят музыканта

Российского эпатажного рэпера Пашу Техника, умершего в Таиланде 4 апреля, похоронят в одежде его любимых премиальных брендов и кроссовках.

Священник отговорил его родных от погребения в классическом костюме. Об этом рассказала экс-супруга музыканта Ева Карицкая в интервью Ксении Собчак.

В чем похоронят Пашу Техника

По словам Карицкой, мать артиста хотела похоронить его в классическом костюме. Решение женщины изменила беседа со священником. В итоге Павла Ивлева (настоящее имя Паши Техника – ред.) похоронят в кроссовках и в одежде марок Stone Island и Burberry, которые он любил.

"Нужно понять, какой размер одежды ему понадобится. Благо родные прислушались, и хоронить будем его в его любимых брендах, ведь все знали, что он яркий", — написала в своем Telegram-канале бывшая жена музыканта, которая воспитывает сына Павла Ивана.

Когда и где пройдут похороны

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука, который был дружен с покойным рэпером, навещал его в тайской больнице и оказывал материальную поддержку, оплатил место на кладбище для его погребения, пишет Mash.

Отмечается, что место на Николо-Архангельском кладбище Москвы, где похоронены родственники Паши Техника, обойдётся примерно в 2 миллиона рублей.

Также сообщается, что церемония прощания с Ивлевым состоится 11 апреля в Москве. Отпевание пройдет в храме Петра и Павла.

Ранее мы писали, что по словам Карицкой, виновным в смерти Павла Ивлева может быть некий тайский наркодилер Эдик. Она заявила, что он "напоил Пашу кодеином и кетамином, зная, что Паша закодирован от опиатов".