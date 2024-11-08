Кто может получить субсидию на оплату счетов за квартиру

Жилищную субсидию рассчитывают индивидуально

В Украине уже не один год работает инструмент поддержки для граждан, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Жилищную субсидию предоставляют по заявлению человека.

Получателем может быть как гражданин Украины, так и иностранец, если он легально проживает на территории нашего государства. При этом владельцем жилья, на которое хотите получать субсидию, быть не обязательно.

Кто может претендовать на субсидию в Украине

Официально зарегистрированное в жилище лицо.

Арендатор имеющий договор аренды. Следует знать, что субсидию предоставляют только на время действия договора аренды, указанного в нем.

Внутри перемещенное лицо, проживающее в помещении, но не имеющее договора аренды. В таком случае факт проживания подтверждается справкой о регистрации ВПЛ, а количество проживающих может быть также подтверждено актом обследования материально-бытовых условий.

Индивидуальный застройщик, здание которого еще не сдано в эксплуатацию, однако коммунальные счета уже поступают.

Чтобы подать документы на субсидию, нужно обратиться в Пенсионный фонд одним из выбранных способов: онлайн, лично или по почте. Сделать это можно как в отделениях Пенсионного фонда, так и через ЦНАП или воспользовавшись интернет-подачей заявления и декларации о доходах через портал "Дия", портал Пенсионного фонда или соответствующее приложение ПФУ для смартфонов.

При подаче документов заполняется заявление и декларация, где указывается не только адрес домохозяйства и нужный перечень услуг ЖКХ, но и состав семьи, материальное положение, наличие другой недвижимости, доходы и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что проверить предоставление субсидии можно на сайте Пенсионного фонда или получив ответ на электронную почту или на портале "Дия". Для тех, кто не может воспользоваться интернет инструментами по определенной причине, есть номер горячей линии.