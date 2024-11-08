ВСУ понимают угрозу: военный эксперт объяснил, что происходит под Кураховым (карта)

Враг пытается оцепить украинских военных

Панические сообщения военкоров западных СМИ о критической ситуации под Кураховым на Донбассе, окружении Сил обороны и якобы развале фронта не соответствуют действительности. Хотя ситуация там действительно очень сложная.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал экс-сотрудник СБУ, консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

— Мы открываем карту и смотрим, что происходит. Говорить, что там все о’кей, все под контролем — будет неправильно. Мы понимаем, насколько все сложно и действительно имеется угроза. Мы не говорим, что там уже есть "котел", но есть большая угроза и наши военные это понимают, — говорит военный эксперт.

По его словам, Курахово окружено с севера, враг пытается перерезать автодорогу, соединяющую город с райцентром Покровское Запорожской области.

Враг пытается срезать Кураховский выступ/карта deepstatemap.live

— Это может создать угрозу, когда наши Вооруженные силы будут вынуждены выйти из этого населенного пункта [Курахово]. Зачем удерживать его, если нет обеспечения топливом, медикаментами и боекомплектом, как это было с Угледаром, — объясняет экс-сотрудник СБУ.

Он напомнил, что расположенный неподалеку город Угледар находится на высоте и держался два года и один месяц.

— Но потому, что его окружили с трех сторон, наши военные вынуждены были выходить. Хотя можно было его удерживать: там и постройки были, и все было подготовлено. А здесь (в Курахово. — Ред.) ситуация без преувеличения угрожающая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что враг давит на Курахово, чтобы иметь возможность больше угрожать Покровску.