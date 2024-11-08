ЗСУ розуміють загрозу: військовий експерт пояснив, що відбувається під Кураховим (карта)

Ворог намагається оточити українських військових

Панічні повідомлення воєнкорів західних ЗМІ про критичну ситуацію під Кураховим на Донбасі, оточення Сил оборони і начебто розвал фронту не відповідають дійсності. Хоча стація там, дійсно, дуже складна.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів експрацівник СБУ, консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак.

— Ми відкриваємо мапу і дивимося, що відбувається. Казати, що там все о’кей, все під контролем — буде неправильно. Ми розуміємо, наскільки все складно і дійсно є загроза. Ми не кажемо, що там вже є "котел", але є велика загроза і наші військові це розуміють, — каже військовий експерт.

За його словами, Курахове оточено з півночі, ворог намагається перерізати автодорогу, яка сполучає місто з райцентром Покровське Запорізької області.

Ворог намагається зрізати Курахівський виступ / карта deepstatemap.live

— Це може створити загрозу, коли наші Збройні сили будуть змушені вийти з цього населеного пункту [Курахове]. Бо навіщо утримувати його, коли нема забезпечення паливом, медикаментами і боєкомплектом, як це було з Вугледаром, — пояснює експрацівник СБУ.

Він нагадав, що розташоване неподалік місто Вугледар знаходиться на висоті і трималося два роки і один місяць.

— Але через те, що його оточили з трьох боків, наші військові змушені були виходити. Хоча можна було його триматися: там і споруди були, і все підготовлено було. А тут (у Кураховому. — Ред.) ситуація без перебільшення є загрозливою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ворог тисне на Курахове, щоб мати можливість більше загрожувати Покровську.