В Украине подорожали важные товары, продукты и услуги: инфляция набирает обороты

Годовая инфляция ускорилась до 9,7% в сравнении с 8,6% в сентябре

В октябре 2024 года в Украине выросли потребительские цены на 1,8%. Это немного выше, нежели рост цен в сентябре текущего года (1,7%).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики. Там указано, что с начала года цены выросли на 8,4%.

Годовая инфляция ускорилась до 9,7% в сравнении с 8,6% в сентябре.

Так, по данным Госстата, за октябрь продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,2 %. Больше всего взлетели цены на овощи. Они подорожали на 18,2 %. А так на яйца — этот продукт подорожал на 18,1%.

В то же время табачные изделия и алкогольные напитки подорожали на 1,8%, а на обувь и одежду — на 1,2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%.

Стоимость предметов домашнего обихода и бытовой техники в октябре выросли на 0,6%. Здравоохранение стало дороже на 1,0%, еще на о,5% — транспорт. Цены на отдых и культуру выросли на 0,6%. Также образование подорожало на 0,1%. А рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%. Разные товары и услуги — на 1,1%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине этой осенью подорожали три популярных напитка.