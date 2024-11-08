За столичной похоронной мафией, которая угрожает ветерану "Азова", может стоять нардеп Дубиль - эксперт

За похоронной мафией, угрожающей защитнику "Азовстали" Александру Скорику, занимающемуся сейчас военными захоронениями в Киеве, может стоять народный депутат Валерий Дубиль. Об этом сообщил юрист и политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Появилась информация о том, что за столичной похоронной мафией, которая угрожает ветерану "АЗОВА" расправой, может стоять народный депутат Дубиль. По информации из [журналистских] расследований, народный депутат Валерий Дубиль – глава наблюдательного совета благотворительного фонда "Надія". Одним из соучредителей этого фонда — Владислав Ландар. А он — сын Аллы Ландар, главы ритуального агентства-монополиста с имперским названием "Петр Великий", которую азовец четко назвал заказчицей угроз против него. Такой вот выходит общий депутатско-мафиозный кладбищенский картель", — сообщил Михаил Шнайдер.

По его словам, о фонде "Надія" чуть больше месяца назад вышел сюжет Bihus.info.

Шнайдер напомнил, что несколько дней назад ветерану войны, защитнику "Азовстали" Александру Скорику, который был назначен заместителем директора государственного коммунального предприятия "Спецкомбинат", угрожала столичная похоронная мафия.

"Почему начали атаковать, понятно – потому что эти деятели теряют монополию и деньги. Атакуют те дельцы, которые после смерти сразу звонят родственникам – навязывают услуги за космическую сумму. А когда родственники не соглашаются, давят и угрожают. Удивляет (на самом деле – нет) настойчивость, смелость и наглость этих дельцов. Так смело действовать даже бандиты не могут, если за ними не стоят покровители", — аргументирует эксперт.

Он подчеркнул, что угрозы звучат в адрес военного, защитника.

"Пока ребята были на "Азовстали" и защищали нашу страну на разных направлениях, эти деятели — прятались по углам и за границей. Когда же опасность немного утихла, они вернулись и взялись за привычное дело: крышевать, делить бабло и угрожать. То есть вернулись к привычному образу жизни рядового украинского "государственника". На третий год полномасштабной войны они начали угрожать ветеранам. Далеко так зайдем", – резюмирует эксперт.

Ранее защитник "Азовстали", заместитель директора КП "Спецкомбинат" Александр Скорик сообщил об угрозах со стороны похоронной фирмы "Петр Великий" и ее владелицы Аллы Ландар. Он подчеркнул, что угрозы начались после того, как городская власть Киева стала наводить порядок в сфере ритуальных услуг.