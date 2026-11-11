Укр

В "АТБ" устроили ценопад на полуфабрикаты: что теперь стоит на десятки гривен дешевле

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Разница между обычной и акционной ценой одной упаковки достигает 86,40 грн
Разница между обычной и акционной ценой одной упаковки достигает 86,40 грн. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На все четыре товара в акционной подборке действует скидка 40%

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В сети "АТБ" до 17 ноября включительно действуют приятные скидки на замороженные полуфабрикаты. Это возможность меньше потратить на продукты для быстрого обеда или ужина, когда нет времени на долгое приготовление.

Какие полуфабрикаты можно приобрести по сниженным ценам и сколько они стоят, рассказывает "Телеграф". В подборку вошли товары "ЇЗІ", "Ласунка" и "Три ведмеді" – у каждого из них свой вес упаковки, поэтому сравнивать предложения следует с учетом фасовки.

Читайте больше в материале: Цены приятно удивят: какие товары в "АТБ" продают со скидками до 50%

Сырные палочки "ЇЗІ" в упаковке 300 г продают за 124,90 грн вместо 209,90 грн. Разница между обычной и акционной ценой составляет 85 грн. Столько же весит пачка наггетсов "ЇЗІ" "Динозаврики": ее цена снизилась со 130,70 грн до 77,90 грн, то есть на 52,80 грн.

На странице магазина показаны упаковки наггетсов и куриных котлет с ценами
Наггетсы "ЇЗІ" "Динозаврики" подешевели на 52,80 грн

Пельмени "Ласунка" "по-домашнему" предлагают в большей упаковке – 0,8 кг. За такую упаковку во время акции нужно заплатить 113,90 грн вместо 189,90 грн. Экономия на одной пачке составляет 76 грн.

Еще одно предложение – пельмени "Три ведмеді" "Мішутка" с филе весом 0,65 кг. Их акционная цена – 129,50 грн, тогда как прежняя цена составляла 215,90 грн. В этом случае покупка обойдется на 86,40 грн дешевле.

Четыре карточки с упаковками пельменей, весом и ценами на странице интернет-магазина
Разный вес упаковок важен для сравнения акционных цен

Ранее "Телеграф" писал, как узнать, есть ли товар в конкретном "АТБ".

Теги:
#Цены #Скидки #АТБ