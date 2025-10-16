Ушел от санкций и влюбился в России: куда пропал экс-генпрокурор времен Януковича Пшонка (фото)

Пшонка стал символом коррупции в Украине

В 2014 году после побега экс-президента Виктора Януковича в Россию за ним вслед отправились и его сторонники. Среди них бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник, а также скандальный экс-генпрокурор Виктор Пшонка.

Что нужно знать:

Виктор Пшонка занимал должность генерального прокурора в команде Виктора Януковича, а затем вслед за ним сбежал в Россию

Экс-генпрокурор избавился от санкций Евросоюза и встретил в России новую любовь

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жизни бежавшего бывшего генпрокурора Виктора Пшонки. Мы узнали некоторые детали.

Виктор Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины и считался одной из ключевых фигур режима Виктора Януковича, его своеобразной "теневой рукой" в правоохранительной системе.

Виктор Пшонка и Виктор Янукович

После событий Майдана в 2014 году Пшонка, как и Янукович с другими приближенными, сбежал в Россию. По информации за 2023 год, он находился на территории РФ и не покидал ее, вероятно, проживая недалеко от бывшего президента в подмосковной Рублевке.

Виктор Пшонка сбежал в Россию

Экс-генпрокурор был объявлен в розыск по обвинениям в коррупции, злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств.

Из документов Европейского суда в Люксембурге также стало известно, что бывший генпрокурор является гражданином России. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бывших украинских чиновников, в том числе Виктора Пшонки.

Виктор Пшонка стал символом коррупции в Украине

Но в 2023 году, как писало издание Bloomberg, экс-генпрокурор выиграл судебный процесс в Европейском союзе и добавился отмены санкций для себя и своего сына Артема.

Виктор Пшонка избавился от санкций ЕС

Отметим также, что 71-летниц Виктор Пшонка ушел от своего жены Ольги к московской светской львице Марии Лоренцо. По слухам, экс-генпрокурор встретил женщину на одной из вечеринок, и она сразу произвела на него сильное впечатление, появившись в костюме сотрудника полиции. Информацию о новой любви бывшего украинского чиновника в 2014 году распространил Антон Геращенко, который, по его словам, перепроверил ее через источники, близкие к Януковичу и Пшонке.

Новая любовь Виктора Пшонки

