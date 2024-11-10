Россияне продолжают продвигаться на Донбассе: как изменилась линия фронта (карта боев)

Продолжаются тяжелые бои

Российские войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области. Оккупантам удалось продвинуться в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает проект DeepState. В частности, россияне продвинулись в Курахово, Григоровке, возле Максимилиановки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки.

В свою очередь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 10 ноября сообщается, что за прошедшие сутки, 9 ноября, произошло 158 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимилиановки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки окупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Кроме того, на Харьковском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска. Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло девяти.

Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеривки, Кругляковки и Лозового. На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки. Наши подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского на Северском направлении.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед у Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.

Тридцать девять атак за прошедшие сутки отразили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Проминя, Лисовки и Григорьевки. Пять атак противника остановили наши защитники в районах Богоявления, Трудового и Максимовки Времивского направления.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции сил обороны в направлении Новоандреевки. Три бесполезных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки предпринял противник на Приднепровском направлении.

Как писал "Телеграф", председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявил, что в украинской армии сложилась очень угрожающая ситуация. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению зарегистрированных фактов самовольного ухода из части (СЗЧ), дезертирства и неисполнения приказов.