Трехразовое питание и камера на четырех. Как сидит в СИЗО скандальная глава МСЭК Крупа

Задержанные не стали оплачивать камеры с улучшенными условиями

Стало известно, в каких в условиях удерживаются руководитель Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа, которая была арестована по обвинению в незаконном обогащении, и депутат Хмельницкого городского совета от фракции "Европейская солидарность" Светлана Баранская, арестованная по такому же обвинению. Обе женщины находятся в Киевском следственном изоляторе.

Начальник СИЗО Владимир Халавка сообщил, что обе хмельничанки удерживаются в обычных камерах без улучшенных условий, пишет Общественное Хмельницкий. В то же время в следственном изоляторе такие камеры есть, а пребывание в них стоит около 14 тысяч гривен в месяц.

Так, Крупа удерживается в обычной камере, рассчитанной на четыре человека, площадью 12,4 кв. метров. Это без учета санузла.

Обычная камера на четыре человека в киевском СИЗО

А Баранская удерживается в камере, рассчитанной на пять человек, площадью 12,9 кв. метров. Это с учетом площади санузла.

Согласно распорядку, ежедневно заключенные и осужденные, находящиеся в СИЗО, имеют прогулку продолжительностью не менее одного часа. В СИЗО сообщили, что для совершения прогулок на корпусном отделении №6, где удерживаются Крупа и Баранская, обустроены 12 прогулочных двориков с размерами: три прогулочных дворика по 49 квадратных метров, три прогулочных дворика 42 кв. м и семь прогулочных двориков 35 кв. м.

На свидание в Киевском следственном изоляторе заключенные могут рассчитывать только по письменному разрешению следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, не менее трех раз в месяц. Продолжительность свидания устанавливается от одного до четырех часов.

Также сообщается, что в киевском СИЗО у Крупы и Баранской предусмотрено трехразовое питание. Меню в следственном изоляторе меняют еженедельно.

Кроме того, в следственном изоляторе предусмотрена одежда по сезону, но не более двух компонентов, обувь – не более одной пары, трусы, носки, носовые платки, деловой костюм, спортивный костюм – по одному комплекту, спортивная обувь, комнатные или спортивные тапочки – по одной паре, халаты и платья, платки, головные уборы, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марля, гигиенические средства, защелки, вата, косметики на спиртовой основе, крем для лица и рук, украшения, изготовленные из недрагоценных материалов.

Также в СИЗО есть магазины, где можно приобрести пищевые продукты, предметы первой потребности, другие вещи и предметы. В то же время там не сообщили, как часто к обоим хмельничанкам наведываются родственники и знакомые и что им передают.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у Татьяны Крупы были обнаружены значительные суммы в польских банках. Как оказалось, сотни тысяч долларов она положила на счет еще в 2022 году.