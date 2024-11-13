Первым снегом засыпало ряд областей Украины. Люди делятся невероятными кадрами (фото, видео)

"Телеграф" рассказал, как выглядят регионы

Пока украинцы приходят в себя от тревог и российских ракет, во многих регионах уже выпал первый снег. Видимость на дорогах плохая.

Люди делятся фотографиями и видео в соцсетях. Небольшой снежный покров уже появился во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской области.

Водителей тем временем призывают осторожничать на дороге из-за осложнений погодных условий. В одной из областей на дороге плохая видимость.

Жители Тернополя тоже делятся фотографиями. Местные паблики пишут, что осадки в этом регионе начались с вечера 12 ноября.

Жители Ровенщины очнулись и наблюдали снежную красоту. В городе не только здания заснежило, но и деревья на которых еще были осенние листья.

Местные телеграм-каналы Ивано-Франковска показали, как выглядит город после первых осадков.

В Житомирской области сильные осадки. На дороге плохая видимость. К слову, ранее Телеграф писал о ТОП- 5 вещей в автомобиле, которые нужно проверить перед сильными морозами.

А в Карпатах, где раньше выпадал снег, сегодня ударил мороз. Там температура воздуха –9 градусов.

Добавим, синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" о погодных сюрпризах на этой неделе.