"Бизнес с СБУ...": родители экс-главы Закарпатской МСЭК неожиданно объяснили его состояние (фото)

У семьи Веклинца много дорогой недвиждимости

Все состояние экс-руководителя Закарпатской МСЭК Юрия Веклинца, которого уволили на фоне громких скандалов с этой структурой, якобы заработали его родители. Они уверяют, что всего добились еще в 90-х.

Об этом говорится в расследовании "Hromadske". Василий и Наталья Веклинцы в разговоре с журналистами издания заявили, что все имущество сына — это их рук дело. Мол, они заработали состояние, продавая товары, а потом вышли из бизнеса и занялись экспертизой по оценке ювелирной продукции, а затем — недвижимостью.

Расследователи выяснили, что родители экс-чиновника живут в большом доме рядом с рыбниками и садом в Закарпатской области. Отец Юрия с 1996 по 2008 руководил ООО "Закарпатье Хозтовары", которое занимается оптовой торговлей и приносило до 960 тысяч гривен в год под его управлением. Василий утверждает, что компания принадлежит ему.

Мать Веклинца Наталья с 1992 по 2015 год владела агентством недвижимости "Актив", чистый доход которого в 2001 году составлял 10-15 тысяч гривен. Однако в 2009 году доходов уже не было.

Когда журналисты снимали их поместье, те вышли поговорить и объяснить, что они очень богатые люди и заработали состояние еще в 90-х.

"У меня была оптовая торговля. Вы знаете, когда дефицит полный, и вагон товаров приходит ко мне полный — я его за пол дня продаю… Я брала кредит в банке и на другой день возвращала, потому что у меня все раскупали. Мы за это дом построили", — сказала женщина в разговоре с журналистами, добавив, что занималась проведением экспертизы якобы всей таможни и прокуратуры"Потому что ювелирные изделия в Закарпатской области никто не производил. И вообще я весь бизнес делала с таможней и прокуратурой, и из СБУ, со всеми. У меня официально в банке было… 100 тысяч долларов".

При этом, как обратили внимание расследователи, несмотря на заявления о том, что все состояние Веклинцам удалось заработать еще в прошлом веке, имущество у них почему-то появляется именно сейчас. Так, 16 мая 2023 года Наталья Веклинец приобрела квартиру в ЖК "Кошинецкий" в центре Ужгорода, где квадратный метр стоит около 1500 долларов. Квартира площадью 66 квадратов, а значит, ее стоимость приближается к 100 тысячам долларов.

Ровно через 10 дней — 26 мая 2023 — 75-летняя Наталья Веклинец купила еще одну квартиру в центре Ужгорода. На этот раз в ЖК "Грот" — 70 квадратов, тоже примерно за 100 тысяч долларов.

Ездит женщина на Škoda Kodiaq 2020 выпуска, купленной тогда же — а это еще 1,5 миллиона гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что у руководителя Львовской МСЭК нашли миллионное состояние с люксовыми машинами.