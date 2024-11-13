"Бізнес з СБУ...": батьки екс-глави Закарпатської МСЕК несподівано пояснили його статки (фото)

У родини Веклінца багато дорогої нерухомості

Усі статки екскерівника Закарпатської МСЕК Юрія Веклинця, якого звільнили на тлі гучних скандалів із цією структурою, нібито заробили його батьки. Вони запевняють, що всього досягли ще в 90-х.

Про це йдеться у розслідуванні "Hromadske". Василь та Наталія Веклинці у розмові з журналістами видання заявили, що все майно сина — це їхніх рук справа. Мовляв, вони заробили статки, продаючи товари, а потім вийшли з бізнесу і зайнялися експертизою з оцінки ювелірної продукції, а потім — нерухомістю.

Розслідувачі з’ясували, що батьки ексчиновника живуть у великому будинку поряд із рибниками та садом у Закарпатській області. Батько Юрія з 1996 по 2008 керував ТОВ "Закарпаття Госптовари", яке займається оптовою торгівлею та приносило до 960 тисяч гривень на рік під його керуванням. Василь стверджує, що компанія належить йому.

Мати Веклинця Наталія з 1992 по 2015 рік володіла агентством нерухомості "Актив", чистий дохід якого у 2001 році становив 10-15 тисяч гривень. Проте у 2009 році доходів вже не було.

Коли журналісти знімали їхній маєток, ті вийшли поговорити і пояснити, що вони дуже багаті люди і заробили статки ще в 90-х.

"Я мала гуртову торгівлю. Ви знаєте, коли дефіцит повний, і вагон товарів приходить до мене повний — я його за пів дня продаю… Я брала кредит у банку і на другий день повертала, тому що в мене все розкуповували. Ми за це хату побудували", — сказала жінка у розмові з журналістами, додавши, що займалася проведенням експертизи нібито всієї митниці та прокуратури "Тому що ювелірні вироби на Закарпатті ніхто не виготовляв. І взагалі я весь бізнес робила з митницею та прокуратурою, і з СБУ, з усіма. У мене офіційно в банку було… 100 тисяч доларів".

При цьому, як звернули увагу розслідувачі, незважаючи на заяви про те, що весь стан Веклинцям вдалося заробити ще в минулому столітті, майно у них чомусь з'являється саме зараз. Так, 16 травня 2023 року Наталія Веклинець придбала квартиру у ЖК "Кошинецький" у центрі Ужгорода, де квадратний метр коштує близько 1500 доларів. Квартира площею 66 квадратів, а отже, її вартість наближається до 100 тисяч доларів.

Рівно через 10 днів – 26 травня 2023 року – 75-річна Наталія Веклинець купила ще одну квартиру в центрі Ужгорода. Цього разу у ЖК "Грот" — 70 квадратів, теж приблизно за 100 тисяч доларів.

Їздить жінка на Škoda Kodiaq 2020 випуску, купленої тоді ж, а це ще 1,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у керівника Львівської МСЕК знайшли мільйонний стан із люксовими машинами.