Морозы до -11 и снег в Украине сменит резкое потепление: когда его ждать
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Синоптик раздала о погоде в ближайшие дни
В пятницу, 15 ноября, в Украине ожидается мокрый снег в ряде областей и нулевая температура к ночи. Однако уже на выходных резко нагрянет потепление.
Об этом в своем Telegram-канале рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в пятницу в Украине будет не выше даже днем +1+4 градусов,
На западе, севере и в центре в этот день ожидается мокрый снег. На юге и востоке без существенных осадков.
Ветер будет северо-западный, умеренный, а на западе Украины – к сильному. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1+4 градуса. В Киеве 15 ноября — мокрый снег. Ночью около нуля, днем +2 градуса.
Уже в субботу, 16 ноября, будет от +4 до +7 градусов. А в воскресенье температура воздуха будет на уровне от +6 до 12 градусов. Без осадков.
Отметим, что в пресс-службе ГСЧС Ивано-Франковской области рассказали, что по состоянию на 07:30 14 ноября на горе Поп Иван температура воздуха -11°С.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в ноябре. По его словам, за ноябрь среднемесячная температура с высокой долей вероятности ожидается в пределах климатической нормы.