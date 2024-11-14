Мало доказательств? Муж "миллионерши" из МСЭК уже заговорил об ее освобождении из тюрьмы

В СИЗО объяснили, почему Крупа сидит в обычной камере

Муж "миллионерши" из Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы надеется на справедливый суд и освобождение обвиняемой, ведь "она врач, а не специалист по финансам". Владимир Крупа называет арест жены "горем в семье".

Об этом пишет ТСН.ua, ссылаясь на его слова. Он говорит, что очень возмущен ходом дела и попавшими в сеть видео.

Крупа также рассказал, о происхождении денег и перспективах увольнения "миллионерши" из МСЭК из-под стражи.

"Я не владею полной информацией о том, что у правоохранителей есть против Татьяны Васильевны. Я думаю, что у них ничего нет. В прошлый раз в комментарии я четко заявил, что правоохранители и судьи разберутся", — сказал он.

К тому же, в Киевском СИЗО рассказали, почему Татьяна Крупа находится в обычной камере, а не платной. Ведь она находится в камере, которая предназначена для четырех арестантов, а не в той, которая имеет улучшенные условия.

По словам уполномоченных лиц, ей просто не хватило платной камеры, потому что на них есть спрос, поэтому образуется очередь. Однако муж Татьяны Крупы Владимир не прокомментировал условия ее содержания.

Он сейчас расценивает нынешнюю ситуацию как "горе в семье и издевательство".

"До финала очень далеко. Я знаю свою жену. Она врач, которая помогала людям, а не специалист по недвижимости или специалист по денежным вопросам. Если попадутся профессиональные адвокаты, правоохранительные органы, судьи, то все будет хорошо. Есть надежда, что ее могут выпустить на свободу по недоказанности вины", — сказал Крупа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скандальная глава МСЭК Крупа нарушила молчание и объяснила, откуда взялись деньги.