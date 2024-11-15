"Борисполь" в особой опасности. Почему Украине еще рано открывать аэропорты

Главным препятствием является невозможность обеспечения безопасности пассажиров

Восстановить пассажирское авиасообщение в Украине пока невозможно. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

Соответствующее заявление сделал в комментарии OBOZ.UA. По словам эксперта, главным препятствием является невозможность обеспечить безопасность пассажиров.

Существующие протоколы безопасности предусматривают 90-секундный норматив для эвакуации пассажиров из самолета, заметил эксперт. Однако баллистическая ракета с территории Брянской области может достичь "Борисполя" всего через 2 минуты после обнаружения, что делает эффективную эвакуацию практически невозможной.

"После этого нужно добежать до укрытия, подождать всех, кто туда добежал, и закрыть дверь. А ракета (баллистическая. – Ред.) из Брянской области максимально через две минуты после ее обнаружения – она тоже не сразу после пуска будет обнаружена, там несколько десятков секунд пройдет – прилетит за две минуты в "Борисполь", – подсчитал специалист.

Хотя в случае с крылатыми ракетами время эвакуации увеличивается до 5-10 минут, угроза от баллистических ракет остается критической. Эксперт также опроверг возможность создания защищенного воздушного коридора от западной границы в столичный аэропорт.

"Это если под землей вырыть… эти варианты просто нереальны", – уверен специалист.

Ключевой проблемой также является позиция страховых компаний, которые готовы рассмотреть страхование авиаперевозок только при полной защите украинского воздушного пространства от российских ракет и беспилотников. По словам Романенко, предварительные переговоры указывают на возможность возобновления страхования не раньше января и только при обеспечении полной безопасности воздушного пространства.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, что первые полеты из украинских аэропортов могут возобновиться уже к концу 2024 года.