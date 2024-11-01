Киевская мэрия объявила миллиардный тендер на строительство дороги к закрытому аэропорту

История этого проекта началась в 2010 году в рамках подготовки к Евро-2012

В пятницу, 1 ноября, из СМИ стало известно, что КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявила тендеры на проектирование и строительство первой очереди дороги в закрытый аэропорт "Киев". Общая сумма которого составляет 1,56 млрд. грн.

На это обратили внимание журналисты издания " Наши деньги ". В материале говорится, что дорога будет пролегать от проспекта Валерия Лобановского, возле примыкания улицы Владимира Брожко, к международному аэропорту "Киев".

Согласно проекту, который КГГА переутвердила в сентябре 2023 года, общая длина участка составит 4,3 км. Сейчас в системе Prozorro объявили тендеры на проектирование и строительство первой очереди дороги протяженностью 2,8 км.

Ожидаемая стоимость проектных работ составляет 7 380 938 грн. А строительство предварительно обойдется в 1 556 923 652 грн.

Сама дорога будет иметь две полосы в каждом направлении и полосу безопасности. Также обустроят велосипед, местные проезды, несколько светофоров, шумозащитные экраны, подпорные стенки и один крытый надземный переход (мост) длиной 27 м, оснащенный лифтами. Завершить прокладку дороги должны до 30 июня 2026 года.

Вторая очередь строительства – это участок протяженностью 1,5 км дороги с одной полосой в каждом направлении. Тендеры по ней завершились еще осенью 2023 года. Проектирование этого участка стоит в 1,22 млн грн, а сами строительные работы – 135,94 млн грн.

Журналисты пишут, что история этого проекта началась в 2010 году в рамках подготовки к Евро-2012. Первичный договор на строительные работы был заключен с ЧАО "Укратомэнергострой" на 174,35 млн грн в апреле 2010 года по результатам закупки "у одного участника", согласованной Нацагенством по вопросам Евро-2012. Тогда дорогу протяженностью 3,5 км должны были построить до марта 2012 года. В 2017 году "Укратомэнергострой" по переговорной процедуре получил еще один подряд на дополнительные строительные работы стоимостью 200,55 млн. грн. Но в конце концов из них выплатили 137,69 млн. грн.

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