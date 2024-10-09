Почему вы тоже можете стать жертвой мошенников

Украинский журналист, военнослужащий и политический деятель Виктор Трегубов прокомментировал громкий скандал вокруг Анны Фесун

"Как люди ведутся на всех этих мошенников и мошенниц? Наверное, очень тупые. Вот я бы никогда…"

Людочки, есть такая штука – состояние стресса. А также состояние дистресса (это когда стресс длится долго, и не получается к нему привыкнуть).

Эти состояния характерны тем, что человек в принципе теряет рациональность мышления. Даже если до этого была холодная и взвешенная, как Спок из Стар Трека. Это нормально, да головы устроены.

Человек, находящийся в беспомощности в результате стресса, становится доверчивым и склонным к магическому мышлению.

Поэтому для того, чтобы человека обвести вокруг пальца, его сначала вводят в состояние стресса. А уж в нем ее умность и прохаванность просто сбоит.

Поэтому люди, прекрасно знающие о разводке "мама, скинь деньги, я попал в ДТП", таки сбрасывают деньги. И потом не понимают, что это было. И потом еще вспоминают, что "но голос был такой же, как у моего ребенка". На самом деле нет, просто внимание и память в состоянии стресса тоже чудят.

Поэтому уличные разводилы хватают за руки или окружают группой. Быстрый и неожиданный телесный контакт или куча людей вокруг тебя уже заставляет напрягаться и немного терять адекватность.

Поэтому вы сейчас так умны. Но не факт, что вы сами знаете, как себя поведете, если вас убедят, что жизни родного человека угрожает опасность. Ибо как мы поведем себя в стрессе, видно только изнутри стресса.

Итак, не считайте, что это только глупых поражает, а вас не поразит. Как раз эта мысль многих и губит.

Источник: пост Трегубова в Facebook